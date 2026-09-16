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Hackeři zneužívají obyčejné hlasové zprávy. Cílí především na firemní schránky

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Phishingové útoky se neustále přizpůsobují tomu, jak lidé v práci používají nové technologie. Tentokrát útočníci zneužili automatický přepis hlasových zpráv do e-mailu, což je docela využívaná funkce - zejména ze strany firem.
Hackeři zneužívají obyčejné hlasové zprávy. Cílí především na firemní schránky

Hackeři zneužívají obyčejné hlasové zprávy. Cílí především na firemní schránky

Zdroj: Shutterstock
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