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Nová membrána odstranila téměř všechen amoniak z odpadní vody za 1,2 minuty

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Nová elektroreaktivní membrána dokázala odstranit téměř 100 % amoniakálního dusíku z odpadní vody při retenční době pouhých 1,2 minuty. Současně si poradila i s organickým znečištěním.
Nová membrána odstranila téměř všechen amoniak z odpadní vody za 1,2 minuty

Nová membrána odstranila téměř všechen amoniak z odpadní vody za 1,2 minuty

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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