Majitelé iPhonů si stěžují na reklamy v iOS. Mohou zůstat na displeji celé týdny

Apple začal v iOS zobrazovat vlastní reklamní nabídky na služby, jako jsou iCloud+, Apple Music, Apple TV nebo AppleCare+. Samotná propagace by asi příliš pozornosti nevzbudila. Jenže některé bannery se objevují přímo v horní části aplikace Nastavení a uživatel je nemůže běžným způsobem trvale odstranit.
Na problém upozornil 22. září technologický server TechRadar. Jeho redaktor Alex Blake popisuje případy, kdy nabídka zůstává v Nastavení týdny a současně může u ikony aplikace svítit upozornění. U některých nabídek možnost zavření vůbec není, jindy uživatelé uvádějí, že ani její použití problém definitivně nevyřešilo.
Apple nabízí Music, iCloud+ i AppleCare+
Nejde přitom o reklamu třetích stran. Apple propaguje vlastní placené služby a nabídky spojené s nákupem nového zařízení. Po pořízení iPhonu se tak může objevit například bezplatné zkušební období Apple Music nebo Apple TV, nabídka většího úložiště iCloud+ či možnost sjednat AppleCare+.
Právě umístění v systémovém Nastavení ale vyvolává kritiku. Uživatelé na Redditu a dalších sociálních sítích připomínají, že iPhone patří mezi prémiově naceněná zařízení a jeho operační systém dosud působil podstatně méně reklamně než některé konkurenční platformy. Část reakcí proto přirovnává novou praxi například k propagaci služeb Microsoftu přímo ve Windows.
Zajímavé je, že nabídku iCloud+ podle TechRadaru viděli také někteří lidé, kteří už službu platí. Není proto vyloučeno, že část současného chování systému souvisí s chybou v iOS 27, nikoliv pouze se záměrnou reklamní strategií Applu.
Služby jsou pro Apple stále důležitější
Důvod, proč Apple své služby propaguje stále výrazněji, je poměrně snadno dohledatelný ve finančních výsledcích společnosti. Ve třetím fiskálním čtvrtletí roku 2026 přinesla divize Services Applu tržby 30,739 miliardy dolarů. O rok dříve to bylo 27,423 miliardy, takže meziročně vzrostly přibližně o 12 procent. Mezi služby Apple počítá mimo jiné cloudové služby, App Store, předplatná a reklamu.
Pro Apple je tedy logické snažit se uživatele iPhonů dostat k dalšímu předplatnému. Spornější je způsob, jakým to dělá. Nabídka Apple Music po koupi nového telefonu je jedna věc. Trvale svítící upozornění v Nastavení, které nejde jednoduše skrýt, už může působit spíš jako reklama než jako užitečný tip.