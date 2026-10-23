Pardubický kraj chystá přivaděče k D35 za miliardy

Pardubický kraj intenzivně pracuje na přípravě dopravních staveb, které mají regionu zajistit plnohodnotné napojení na budovanou dálnici D35. Páteří celého projektu je přivaděč vedený od Vysokého Mýta přes Choceň do Českých Libchav a dále na Žamberk. Na přípravě se podílí kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic Pardubického kraje společně se státem a Ředitelstvím silnic a dálnic. Celková cena všech čtyř částí přivaděče se pohybuje kolem 3,2 miliardy korun.
Hejtman Martin Netolický otevřeně přiznal, že kraj takové investice sám neunese. „Náklady na jednotlivé projekty se pohybují od stovek milionů až po miliardy korun," připomněl a zdůraznil, že u obchvatu Vysokého Mýta počítá s příspěvkem státu 600 milionů korun. Tento závazek pochází ještě od předchozí vlády, hlásí se k němu však i ministr Bednárik, s nímž hejtman věc opakovaně probíral.
Nejblíže k realizaci má obchvat Vysokého Mýta. První dvě etapy stavby jsou v pokročilé přípravě, probíhá záchranný archeologický výzkum a výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládané náklady dosahují 945 milionů korun včetně DPH, zahájení stavby kraj plánuje na jaro 2027 a dokončení předpokládá v roce 2029.
Podstatně složitější je situace u obchvatu Chocně. Jde o technicky náročný projekt, který nahradí silnici II/312 a přinese novou komunikaci v délce 8,6 kilometru procházející sedmi katastrálními územími. Součástí stavby bude osm mostů, okružní křižovatka, přeložky cyklostezek, inženýrských sítí i trakčního vedení dvou železničních tratí. Předpokládané náklady dosahují 2,45 miliardy korun, přičemž tato částka sama o sobě převyšuje celkový státní příslib z roku 2017 určený na všechny přivaděče k D35 v Pardubickém kraji. Kraj v srpnu požádal o vydání územního rozhodnutí, to se však očekává nejdříve za dva roky. Poté teprve přijde na řadu stavební řízení a majetkoprávní příprava.
Třetí připravovaný úsek se týká silnice II/312 mezi Českými Libchavami a Žamberkem. Radní v říjnu schválili projektový záměr na modernizaci 8,4 kilometru dlouhého úseku s předpokládanými náklady přibližně 303 milionů korun. Silnice zůstane ve stávající trase, její šířka se však sjednotí na sedm metrů. Náměstek hejtmana pro dopravu Ladislav Valtr upřesnil, že projekt řeší šířkové parametry, únosnost okrajů vozovky, odvodnění i bezpečnostní prvky a v průjezdních úsecích obcí počítá s úpravami vjezdů, chodníků a autobusových zastávek. Správa a údržba silnic nyní předloží záměr Centrální komisi Ministerstva dopravy, jejíž souhlas je podmínkou pro další postup.
Na tyto projekty navazuje již hotová rekonstrukce úseku mezi Chocní a Českými Libchavami, dokončená v říjnu 2024 za zhruba 318 milionů korun. Právě ta se stala základem, na němž kraj staví zbývající části přivaděče.
Zdroj: Pardubický kraj