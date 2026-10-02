Waze na české okresce mlčí a odhad příjezdu poskakuje: trasu vám přepočítá teprve nahlášená uzavírka

Waze stojí na jednoduchém principu: řidiči pomáhají řidičům. Uživatelé hlásí nehody, uzavírky, policejní hlídky a nebezpečí na vozovce, aplikace k tomu sbírá anonymní jízdní data a z nich počítá trasu. Ve vlastní dokumentaci ale Waze uvádí podmínku, která se v nadšených doporučeních od kamarádů obvykle neobjeví: kvalita map i dopravních informací přímo závisí na velikosti aktivní komunity v dané oblasti.
Kolik Čechů s Waze denně jezdí? Veřejně se to nedá zjistit
Česká komunita kolem Waze existuje. Wazeopedia byla naposledy aktualizována v listopadu 2024, fórum pro Česko a Slovensko funguje i v roce 2026. To jsou ale editoři, tedy lidé, kteří mapu spravují. S počtem řidičů, kteří ráno nastartují a nechají aplikaci běžet celou cestu, to nemá společného nic. Přesné číslo aktivních českých uživatelů nikdo nezveřejnil, takže hlavní argument Waze se u nás nedá ověřit.
Že jde o reálný problém, přiznává sama aplikace. Waze má v nápovědě samostatný článek o situaci, kdy je na vaší trase příliš málo aktivních uživatelů. Následky vypisuje otevřeně: nepřesný odhad času příjezdu, chybějící aktuální hlášení a trasa počítaná spíš ze statických dat než z živého provozu. Na dálničním okruhu kolem Prahy nebo na výpadovkách z Brna se to projeví minimálně, na okresní silnici mezi Jihlavou a Třebíčí v úterý odpoledne jedete prakticky s obyčejnou mapou.
Co se stane, když Waze ohlásí nehodu dva kilometry před vámi
Podle dokumentace pro partnery slouží incidenty typu nehoda nebo nebezpečí na silnici hlavně k tomu, aby řidič věděl, co ho čeká. Samy o sobě routování nemění. Trasu přepočítá teprve nahlášená uzavírka.
Prakticky to znamená, že varování „nehoda za 2 km“ vás z kolony nevyveze. Dojedete do ní, jen s tím rozdílem, že jste o ní věděli. Google Mapy se chovají obdobně, mají ale k dispozici data z miliard zařízení s Androidem, takže jejich odhad zpoždění bývá přesnější i tehdy, když nikdo nic ručně nenahlásil. Přesně tady se ukazuje, proč je početní základna důležitější než ochota komunity hlásit.
Co umí Google Mapy navíc: offline navigaci, otevírací dobu i fotky
Před pěti lety byl rozdíl mezi oběma aplikacemi jasně čitelný, protože komunitní hlášení mělo jen Waze. Dnes Google Mapy přímo v navigaci umožňují nahlásit nehodu, policejní hlídku, uzavírku i práce na silnici a cizí hlášení potvrdit. Crowdsourcing tím přestal být výhradou Waze.
K tomu Google Mapy přidávají věci, které Waze v podobné šíři nemá. Celou oblast si stáhnete předem a navigujete bez signálu, což na horší mobilní pokrytí mimo hlavní tahy bohatě stačí. U cíle vidíte otevírací dobu, telefon, web, hodnocení i fotky, takže před příjezdem víte, jestli má vůbec smysl tam jet. Uložená místa, historie a sdílené seznamy drží plánování na jednom místě a alternativní trasy se přepočítávají průběžně.
Sbližování jde i z druhé strany. Od července 2025 Waze páruje výsledky vyhledávání s Google Places, takže se smazává i rozdíl v tom, jak dobře najdete konkrétní cíl. Google koupil Waze 11. června 2013 s příslibem, že týmy zůstanou oddělené a služby se budou vzájemně obohacovat. Dvanáct let poté je z toho jeden ekosystém a důvod držet v telefonu obě aplikace je tenký.
Taxi a Motorcycle: dva profily, které v Google Mapách nenajdete
Waze má pořád skupinu řidičů, pro které dává smysl. Nabízí profil Taxi s optimalizací tras pro svoz cestujících, což ocení taxikáři a kurýři, a profil Motorcycle počítající s jinou dynamikou jízdy pro motorkáře. Smysl má taky pro denní pendlery na frekventovaných trasách kolem D1 a D2, kde je komunita nejsilnější, a pro řidiče, kteří chtějí maximum upozornění na hlídky, radary a nebezpečí na vozovce.
Města navíc mohou přes program Waze for Cities posílat uzavírky a upozornění současně do Waze i do Google Map, takže data z institucí končí stejně v obou aplikacích. Pro rodiče vezoucího děti na kroužek, pro cestu na chalupu i pro obchodního zástupce, který projede za den tři kraje, pokryjí Google Mapy online i offline provoz v jedné aplikaci včetně detailu cíle. Waze zůstává volbou pro ty dva profily a pro nejvytíženější dálniční tahy.