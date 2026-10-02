Jeden směr zavěšení toaletního papíru šetří spotřebu o desítky procent. Rozhoduje úhel, pod kterým ruka vytváří tah

O sto třicet let později se ukazuje, že tahle orientace dává smysl i z hlediska mechaniky odtrhu. Při zavěšení „přes vrch“ táhnete papír dopředu a mírně dolů, tedy od stěny. Síla se přenáší přímo do perforační linie. Výsledek: čistší odtržení přesně tam, kde ho výrobce zamýšlel. Při opačném zavěšení začíná tah blíž ke zdi, hůř vidíte na volný konec a ruka musí překonávat tření o okolní povrch. Právě tady vznikají zkažené odtrhy, po nichž automaticky saháte po dalším útržku. A právě tady se rodí zbytečná spotřeba.
Proč úhel tahu ruky rozhoduje o každém utrženém listu
Představte si perforační linii jako řadu drobných zářezů, které drží sousední listy pohromadě jen zlomkem pevnosti plného papíru. Aby se trhlina rozběhla přesně v těchto zářezech, musí síla přijít pod správným úhlem, kolmo k perforaci, rovnoměrně po celé šířce pásu. Studie publikovaná v odborném časopise
BioResources dokládá, že při nevhodně vedeném tahu se papír trhá mimo perforaci. Vznikne nepravidelný cár, uživatel ho zahodí a utrhne další kus.
Zavěšení přes vrch tomuto scénáři předchází ze dvou důvodů:
Viditelnost volného konce. Papír visí před rolí, takže ho uchopíte přesněji a s menší silou. Směr tahu od stěny. Ruka se pohybuje dopředu a lehce dolů, čímž síla míří téměř kolmo na perforační linii. Při zavěšení zezadu naopak začínáte tah u zdi, klouby se otírají o obklad a papír se kroutí pod úhlem, který perforaci obchází.
Patentová dokumentace k
dispenserům toaletního papíru výslovně pracuje s pojmem „pull angle“, tedy úhlem, pod nímž uživatel vytahuje pás z držáku. Změna tohoto úhlu mění poměr výtažné a trhací síly i to, která strana role se stává aktivní. V praxi: otočíte roli, změníte geometrii každého odtrhu. Co říká věda o perforaci a kolik procent úspory čekat
Brazilská univerzitní studie z roku 2023 zkoumala, jak úhel perforační linie ovlivňuje účinnost dělení papíru. Při optimálním nastavení, tedy téměř nulovém odchýlení perforace od ideálu, dosáhli výzkumníci o 29,3 % vyšší perforační účinnosti oproti nejhoršímu testovanému úhlu. Zásadní upřesnění: šlo o geometrii samotného výrobku, tedy o to, jak přesně stroj vyřízne perforaci do pásu. Domácí otočení role na držáku takový skok nepřinese.
Přesto obě věci spolu souvisejí. Kvalita perforace určuje, jak snadno se papír trhá za ideálních podmínek. Směr zavěšení pak určuje, jak blízko se k těm ideálním podmínkám při každém použití přiblížíte. Podle další studie v
BioResources hrají rozměry a tvar perforačních zářezů důležitější roli než počet vrstev. Levnější papír s hrubší perforací proto na změnu orientace reaguje výrazněji, u něj se špatný úhel tahu projeví častějšími nechtěnými přetrhy.
Přímý experiment, který by v domácnostech změřil přesné procento úspory po pouhém přehození role, v dohledatelných zdrojích neexistuje. Redakčně proto pracujeme se scénářem malého efektu v jednotkách procent, tedy méně zkažených odtrhů a méně zbytečně stržených listů.
Kolik korun ročně může česká domácnost ušetřit otočením role
Průměrná česká domácnost spotřebuje přibližně osm rolí měsíčně, údaj vycházející z distribučních dat GfK a Median/TGI. Na e-shopu Košík.cz stojí osmirolové balení třívrstvého Linteo Satin 89,90 Kč, Harmony Prima vyjde na 94,90 Kč. Jedna role tedy vychází zhruba na 11 až 12 korun.
Položka Hodnota Měsíční spotřeba domácnosti cca 8 rolí Cena za roli (3vrstvý papír) 11–12 Kč Roční náklad přibližně 1 080–1 150 Kč Scénářová úspora 1–3 % cca 11–34 Kč ročně
Jedenáct až třicet čtyři korun za rok, to nezní jako revoluce v rodinném rozpočtu. Jenže efekt se násobí počtem členů domácnosti a počtem let. A hlavně: jde o změnu, která nestojí ani korunu a zabere dvě sekundy.
Důležitá poznámka k nákupu: velká balení s 24 nebo 32 rolemi nemusejí být automaticky výhodnější. Podle rozhovoru s výrobcem Moracell pro Retail News mívají některá megabalení méně útržků na roli, takže přepočet na jeden útržek vychází hůř než u menšího balení v akci. Akční prodeje přitom tvoří až 80 % obratu papírové hygieny v Česku. Srovnávejte cenu za roli nebo za útržek, nikdy za celý balík.
Kdy zavěšení přes vrch nefunguje a jaké výjimky zvážit
Standardní otevřený vodorovný držák přišroubovaný ke stěně, pro ten platí argumenty výše nejsilněji. U krytých dispenserů v restauracích nebo na veřejných toaletách vstupuje do hry jiná mechanika: brzdný mechanismus, osa výdeje, velikost výdejního otvoru. Tam o směru zavěšení rozhoduje konstrukce přístroje.
V domácnostech s malými dětmi nebo kočkami doporučuje i Cottonelle zvážit opačnou orientaci, zezadu se role hůř samovolně rozmotává, protože volný konec padá ke zdi a nemá kam létat. Kompromisní řešení: zavěste přes vrch a volný konec zastrčte dovnitř role. Zachováte výhodu čistšího tahu a zároveň omezíte kočičí zábavu.
Na výsledku se podílí i výška a vzdálenost držáku od mísy. Americké přístupnostní standardy ADA pracují s osou 46 až 58 centimetrů (18 až 23 palců) před přední hranou mísy a výškou výdeje 97 až 310 centimetrů (38 až 122 palců) nad podlahou. Čím nepřirozenější dosah, tím křečovitější pohyb ruky, a tím vyšší pravděpodobnost škubnutí místo plynulého tahu.
Evropský kontext: spotřebováváme tolik co zbytek kontinentu?
Podle dat Metsä Tissue připadá na jednoho Evropana ročně zhruba 14,3 kilogramu tissue výrobků, z čehož téměř deset kilogramů tvoří toaletní papír. Graf European Tissue Symposia řadí Česko orientačně na úroveň 10 až 11 kilogramů tissue na osobu ročně. Pohybujeme se tedy v podobném pásmu jako okolní země, případná mikroúspora ze změny orientace role zůstává drobností, ovšem drobností, kterou provede každý bez jakéhokoli nákladu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková