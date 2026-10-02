Televize se vleče a menu nereaguje: u Samsungu a Sony pomůže pět sekund na POWER, u LG odpojení na třicet sekund

Sony to ve své nápovědě popisuje bez okolků: pravidelný restart předchází drobným problémům, vyčistí paměť a znovu nastartuje aplikace, které spadly. Důležitá je druhá část té věty, totiž že přitom nezmizí uživatelská nastavení, přihlášené účty ani nainstalované aplikace. Restart televizoru tedy není nic, čeho by se člověk musel bát, a přesto ho většina domácností nikdy neudělá, protože televizi celé roky jen uspává ovladačem.
Pět sekund na POWER: Netflix po restartu heslo znovu nechce
U Sony s Android TV a Google TV stačí podržet tlačítko POWER na ovladači přibližně pět sekund. Na obrazovce se objeví hláška „Vypnout“, kterou restart potvrdíte, televizor se vypne, po chvíli naběhne a menu zase reaguje svižně. Sony přitom výslovně uvádí, že tímhle způsobem zmizí i zbytky po aplikacích, které jste už odinstalovali.
Samsung má postup prakticky stejný. Tlačítko POWER držte asi pět sekund, dokud se televizor sám nevypne a nenastartuje s logem výrobce. Sám tomu říká cold boot a popisuje ho jako způsob, jak vyčistit mezipaměť a vrátit plynulý chod.
V obou případech jde o měkký reset. Do Netflixu se nebudete přihlašovat znovu a kanály nebudete ladit od nuly.
U LG musíte do menu i k zásuvce, u Philipsu chybí potvrzený postup
LG vede uživatele s pomalými aplikacemi jinudy. Oficiální podpora doporučuje takzvaný power cycle: nejdřív v nastavení vypnete funkci Quick Start+, která televizor drží v pohotovostním režimu a plný restart tím blokuje, pak přístroj vypnete a fyzicky ho odpojíte od zásuvky na třicet sekund. Teprve po opětovném zapojení proběhne skutečný studený start. Na novějších modelech s webOS 25, třeba na řadě UA75, která se prodává i v Česku, najdete Quick Start+ v menu Obecné a dál v Systému.
U televizorů Philips s Androidem nebo Google TV se univerzální postup s držením tlačítka POWER z oficiálních manuálů ani z české podpory potvrdit nedá. Spolehlivější je restart přes nabídku, tedy Nastavení, Informace o zařízení a Restartovat, případně odpojení od sítě. Kroky se liší podle modelu a verze systému, takže se vyplatí otevřít příručku ke konkrétnímu kusu.
Rozdíl mezi značkami je tady větší než u samotného obrazu. Zatímco u dvou největších výrobců stačí zmáčknout jedno tlačítko, u LG musíte nejdřív vypnout funkci, kterou jste možná nikdy neviděli, a u Philipsu se opíráte o manuál ke svému modelu.
Měsíční interval nenajdete v manuálu žádného výrobce
Doporučení restartovat televizi jednou za měsíc nevydal žádný z výrobců. Je to praktická rutina po vzoru restartování telefonu, která funguje jako prevence. Kdo televizor jen uspává, drží v paměti data naskládaná za týdny až měsíce nepřerušeného běhu, a přesně tohle restart smete.
Pokud televize zpomaluje i po restartu, příčina bývá jinde. Nejčastěji za to může plné úložiště, na což pomůže odinstalovat aplikace, které nepoužíváte, a u Google TV vymazat mezipaměť konkrétní aplikace v Nastavení pod položkou Aplikace. Druhým kandidátem je zastaralý software, tedy neprovedená aktualizace systému nebo aplikací, přičemž Google upozorňuje, že zařízení může být pomalejší právě ve chvíli, kdy aktualizace běží. A pokud se potíže objevily nedávno, zkuste vynuceně ukončit naposledy nainstalovanou aplikaci a sledujte, jestli se chování zlepší.
Tovární reset smaže účty, naladěné kanály i hesla k Wi-Fi
Tovární reset je poslední instance a stojí za to vědět, o co při něm přijdete. Sony po něm maže účet Google, nainstalované aplikace, naladění kanálů, rodičovský zámek i hesla k Wi-Fi. LG vymaže účty, aplikace a uložená hesla a u Samsungu počítejte s tím, že se budete znovu přihlašovat do všech služeb.
Sáhnout po něm má smysl teprve tehdy, když restart ovladačem ani power cycle nepomohly a televizor dál zamrzá, nereaguje na ovladač nebo se sám restartuje. Když se nic nezmění ani po továrním resetu, zbývá servis výrobce, protože problém už nejspíš nebude v softwaru.