Velký pohádkový kvíz: Úkolem je přiřadit 10 kouzelných předmětů ke správné české pohádce

Dnes jsme pro vás připravili kvíz o kouzelných předmětech z českých pohádek. Vaším úkolem bude správně přiřadit kouzelný předmět k pohádce, ve které se objevil.
České filmové a pohádky jsou plné kouzel, čar, pohádkových bytostí a samozřejmě také nejrůznějších kouzelných předmětů. Některé z nich známe prakticky od dětství a jejich schopnosti si vybavíme i po letech. K těm vůbec nejznámějším patří bezpochyby tři kouzelné oříšky z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Když je Popelka postupně rozlouskla, našla v nich pokaždé něco, co se jí právě hodilo, poprvé lovecké oblečení, podruhé nádherné šaty na ples a nakonec svatební šaty.
Kouzelné předměty, bez kterých by pohádka nebyla pohádkou
Jenže oříšky rozhodně nejsou jediným kouzelným předmětem, který se v českých pohádkách objevil. Kdo by zapomněl na kouzelný prsten z Arabely, kouzelný klobouk, harfičku a bezedný měšec z Tří veteránů nebo na bezednou slánku z pohádky Byl jednou jeden král? Každá z těchto věcí měla přitom úplně jiné schopnosti a právě jejich znalost může při našem kvízu rozhodnout.
Kouzla ale nemusela být ukrytá pouze v předmětech. V pohádkách se objevovaly také bytosti a postavy, které samy dokázaly čarovat nebo měnit svět kolem sebe. Saxana například díky lexikonu zaklínadel v Dívce na koštěti dokázala nejprve změnit svou podobu a později se ve filmu odehrála celá řada dalších kouzel. V Dařbujánovi a Pandrholovi zase Smrťák propůjčil Kubovi schopnost poznat, zda nemocný člověk bude žít, nebo zemře.
Kvíz o písničkách z českých pohádek: Kdo má dobrou paměť, ten si s 10 otázkami hravě poradí
V českých pohádkách se zkrátka objevilo kouzelných věcí, schopností a bytostí opravdu mnoho. A právě na ně se zaměří náš dnešní kvíz. Schválně, jestli dokážete přiřadit kouzelný předmět ke správné pohádce, vzpomenete si, co vlastně uměl, nebo poznáte, jaké kouzlo dokázala konkrétní pohádková postava. Některé otázky budou jednoduché, u jiných už budete muset zapátrat v paměti. Tak jdeme na to!
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, ČSFD, Česká televize
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