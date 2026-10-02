Cizinka couvala v křižovatce, další řidič mával falešným průkazem. A to nebylo vše

Cizinka couvala v křižovatce, další řidič mával falešným průkazem. A to nebylo všePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Cizinka couvala v křižovatce, další řidič mával falešným průkazem. A to nebylo všeZdroj: Městská policie Plzeň
Článek byl publikován 02.10.2026 04:35
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Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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