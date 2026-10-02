Kolik si vydělá pokladní v supermarketu za celý měsíc i s příplatky za svátky? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Většina lidí si u pokladny v supermarketu představí práci za pár korun nad minimem. Rok 2026 ale vypráví jiný příběh. Velké řetězce se o pokladní a prodavače přetahují, nástupní mzdy zvedly o tisíce korun a k tomu nabízejí příplatky za víkendy, noční a svátky. Kolik z toho nakonec vyjde za celý měsíc? A platí pořád, že práce ve svátek automaticky znamená dvojnásobek? Odpověď nejednoho čtenáře pořádně překvapí.
Nástupní mzdy v roce 2026 vyskočily nahoru
Zákonná minimální mzda je pro rok 2026 stanovená na 22 400 Kč hrubého měsíčně. Obchody u pokladen nabízejí výrazně víc, protože bez lidí se prostě neobejdou.
Penny v tiskové zprávě z února 2026 oznámilo, že pokladní u něj nastupují na 33 800 Kč hrubého. Kaufland startuje na 33 000 Kč a po roce se mzda může vyšplhat na 35 000 Kč. Lidl začíná na 31 938 Kč, ovšem při kratším pětatřicetihodinovém týdnu, a po dvou letech roste na 35 350 Kč. Ostatní velké obchody se pohybují v podobném pásmu, některé o pár tisíc níž.
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Řetězec Nástupní hrubá mzda Po odpracované době Penny 33 800 Kč postup zatím nezveřejnil Kaufland 33 000 Kč zhruba po roce na 35 000 Kč Lidl (35 h/týden) 31 938 Kč po dvou odpracovaných letech na 35 350 Kč
Skutečně vyplacené průměry bývají o něco nižší než tato náborová čísla, protože zahrnují i kratší úvazky a menší prodejny. I tak je vidět, že výplata u pokladny se za poslední roky posunula daleko nad zákonné minimum.
Příplatky, které výplatu ještě zvednou
Na základní mzdu se nabalují zákonné příplatky:
za práci v sobotu i v neděli má pracovník v soukromé firmě nárok nejméně na deset procent průměrného výdělku navíc, stejných deset procent přidá zaměstnavatel za noční směnu mezi desátou hodinou večerní a šestou ranní, za přesčas náleží aspoň pětadvacet procent. Přečtěte si také: Kolik si vydělá cukrářka v Rakousku za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny budete koukat
Příplatky se navíc sčítají. Kdo odslouží noční směnu o víkendu, dostane deset procent za víkend a dalších deset za noc. U pokladní s běžným rozvržením směn tak k výplatě přibude řádově několik tisíc korun měsíčně, podle toho, kolik víkendů a nočních odslouží.
Háček u svátků, o kterém se moc nemluví
Právě svátky lidé považují za zlatý důl. Zákoník práce sice u práce ve svátek počítá se 100 procenty průměrného výdělku, jenže to není automatické. Za odpracovaný svátek náleží především náhradní volno. Příplatek ve výši sta procent dostane pokladní jen tehdy, když se na něm se zaměstnavatelem místo volna výslovně domluví.
A přidává se druhý háček. Velké obchody mají o většině svátků ze zákona zavřeno. Zákon o prodejní době v maloobchodě zakazuje prodej v prodejnách nad 200 metrů čtverečních o sedmi svátcích, mimo jiné na Nový rok, o Velikonočním pondělí, 8. května, 28. října i o obou vánočních svátcích. Pokladní si tak svátkový příplatek reálně vydělá jen o těch několika dnech v roce, kdy supermarket otevřít smí, třeba na Velký pátek, prvního května nebo 17. listopadu.
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Když se sečte nástupní mzda kolem 33 000 Kč a běžné příplatky za víkendy a noční, dostane se pokladní u Penny nebo Kauflandu zhruba na 36 000 až 38 000 Kč hrubého za měsíc. Zaměstnanec, který u firmy vydrží rok nebo dva a bere vyšší mzdový stupeň, se s příplatky přiblíží až k hranici 40 000 Kč.
S příplatky za víkendy a noční se hrubá měsíční výplata pokladní u velkých řetězců blíží 40 000 korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jde ovšem o hrubou mzdu a hodně záleží na tom, kolik víkendů a nočních člověk skutečně odslouží. Kdo pracuje čistě ve všední dny a přes den, zůstane u základu.
Jak si u pokladny přijít na víc
Nejrychlejší cesta k vyšší výplatě vede přes ochotu brát méně oblíbené směny. Víkendy, noční a otevřené svátky se na výplatní pásce sčítají. Druhou možností je posun na vedoucího směny, s nímž výdělek dál stoupá. K samotné mzdě navíc řetězce lákají na benefity, delší dovolenou, stravenky nebo příspěvky do takzvané cafeterie.
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Zdroje: https://sitprace.cz/pruvodce/prumerny-plat-prodavac, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-223, https://www.e15.cz/priplatky-za-praci, https://muj-pravnik.cz/priplatek-za-praci/, https://www.businessinfo.cz/clanky/minimalni-mzda-se-pristi-rok-zvysi-na-22-400-korun-jak-poroste-dal-a-co-ovlivnuje/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/42387-obchodni-retezce-zvysuji-mzdy