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Slavná Zendaya tajně točila v Praze. Na Strahově i střeše Národního muzea

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Točí hlavně v Hollywoodu, pro práci na reklamě teď ale slavná herečka Zendaya zavítala i do Prahy. Zavítala na Strahov k ventilačním věžím, budově správy tunelů TSK i na střechu Nové budovy Národního muzea.
Slavná Zendaya tajně točila v Praze. Na Strahově i střeše Národního muzea

Slavná Zendaya tajně točila v Praze. Na Strahově i střeše Národního muzea

Zdroj: On
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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