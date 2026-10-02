V Budějovicích vznikají dvě oční ambulance. Situace se zlepší i na Písecku

Oční lékaři patří mezi specialisty, jejichž nedostatek se v Jihočeském kraji dlouhodobě projevuje. Nejvýraznější situace byla podle kraje v krajském městě, kde pacienti hledali dostupnou ambulantní péči opravdu obtížně. Nyní vzniknou v Českých Budějovicích dvě nové ordinace, které mají situaci výrazně zlepšit.
Prostory ve Vodňanské ulici už procházejí rekonstrukcí. Fungovat v nich mají dvě samostatné ambulance, ve kterých budou působit dva oční lékaři. Péče nebude určena pouze dospělým pacientům, ale také dětem od pěti let. Pokud budou přípravy pokračovat podle plánu, otevřou se ambulance již v prvním čtvrtletí příštího roku.
„V Českých Budějovicích už brzy otevřeme dvě nové ambulance očních lékařů, které tady opravdu chybí. Podařilo se nám díky dotačnímu titulu přivést dva lékaře a připravit pro ně prostory, kde budou moci poskytovat péči dospělým i dětem,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko).
Další oční lékařka zamíří na Písecko
Kraj řeší podobné situace i v jiných městech. Začátkem roku 2027 nahradí píseckou oční lékařku nová lékařka, která dosud pracovala v Nemocnici České Budějovice. Přesun se podařilo vyjednat díky podpoře z krajského dotačního programu. Podle hejtmana bylo potřeba změnu řešit kvůli tomu, že bez náhrady by Písecko na konci roku přišlo o dalšího očního specialistu.
„Kdyby se tak nestalo, přišli bychom koncem roku o dalšího očního lékaře a tisíce pacientů by zůstaly bez péče s nutností cestovat mimo kraj,“ uvedl Kuba.
Kraj láká lékaře na finanční podporu
Jihočeský kraj využívá motivační dotační program pro lékaře už několik let. Jeho cílem je přivést do regionu zdravotníky především do oborů, kde je jejich nedostatek. Podpora zahrnuje dotaci 600 tisíc korun a příspěvek na bydlení ve výši 15 tisíc korun měsíčně po dobu pěti let. Celkové náklady kraje na jednoho lékaře tak mohou dosáhnout 1,5 milionu korun. Podmínkou je, aby lékař v kraji působil nejméně pět let.
V květnu minulého roku kraj uváděl, že prostřednictvím programu získal za čtyři roky celkem tři desítky lékařů. Šlo mimo jiné o praktické lékaře, neurologa nebo zubaře. Už tehdy hejtman upozorňoval, že jedním z problémových oborů zůstává právě oční lékařství, zejména v Českých Budějovicích.
„Vím, že nám pořád v řadě míst někteří specialisté chybí a neumíme to vyřešit mávnutím kouzelného proutku. Jeden z největších problémů máme třeba s očním lékařstvím hlavně v krajském městě. I na tom ale pracujeme,“ řekl tehdy Kuba.
Nové ambulance v Budějovicích a plánovaná změna na Písecku tak představují konkrétní posun v oboru, kde kraj dlouhodobě upozorňuje na nedostatek lékařů. Zároveň ale nejde o řešení celého problému s dostupností ambulantní péče. Její zajištění je především věcí zdravotních pojišťoven, kraj se proto snaží dostupnost ovlivnit hlavně prostřednictvím finančních pobídek pro lékaře.