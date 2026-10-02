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V Budějovicích vznikají dvě oční ambulance. Situace se zlepší i na Písecku

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Dennívýzva
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V Českých Budějovicích otevřou v roce 2027 dvě nové oční ambulance. Vznikají v rekonstruovaných prostorách ve Vodňanské ulici a nabídnou péči dospělým i dětem od pěti let. Další změna se chystá na Písecku, kde má stávající oční lékařku nahradit lékařka z českobudějovické nemocnice.
V Budějovicích vznikají dvě oční ambulance. Situace se zlepší i na Písecku

V Budějovicích vznikají dvě oční ambulance. Situace se zlepší i na Písecku

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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