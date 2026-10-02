Rychlovarná konvice nebo hrnec na plotně: Měření ukázalo, co spolkne víc energie. Výsledek mnohé zaskočí

Ráno voda na čaj, večer na těstoviny. Někdo sáhne po konvici, jiný postaví hrnec rovnou na plotnu a čeká. Vypadá to jako banální rozhodnutí, jenže ho opakujeme každý den a za rok se z něj stane pořádná porce spotřebované energie. Fyzici jednotlivé způsoby ohřevu dávno proměřili a spočítali a některé jejich závěry docela překvapí.
Proč konvice poráží hrnec na plotně
Rozdíl mezi konvicí a hrncem se skrývá v tom, kudy do vody putuje teplo. U konvice je topné těleso ponořené rovnou pod hladinou, a energie tak míří do vody bez zbytečné okliky. Když postavíte hrnec na plotnu, musí se nejdřív rozpálit samotná plotýnka, od ní se prohřeje dno nádoby a teprve pak voda uvnitř. Cestou se navíc vytápí i vzduch v celé kuchyni.
U hrnce na plotně velká část tepla uteče kolem nádoby do okolního vzduchu, než se dostane k vodě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ještě víc energie zmizí ve chvíli, kdy je hrnec menší než plotýnka. Okraje plotny pak hřejí do prázdna a jejich teplo se k vodě vůbec nedostane. Konvice tuhle ztrátu nezná, protože pracuje uzavřeně a teplo drží u vody.
Přečtěte si také: Ani strouhanka, ani vejce. Do karbanátků patří 1 surovina, bez které je naše babičky nikdy nedělaly Co ukázalo měření účinnosti
Když se jednotlivé způsoby ohřevu porovnaly mezi sebou, vzniklo docela jasné pořadí. Na špici skončila indukční deska a rychlovarná konvice. Obě dokážou proměnit ve skutečné teplo vody zhruba 80 až 90 procent dodané energie, což z nich dělá jedny z nejúčinnějších spotřebičů v domácnosti.
Klasická litinová plotýnka je na tom výrazně hůř a její účinnost se pohybuje kolem 50 až 60 procent. Úplně na chvostu leží plynový hořák, u kterého se na ohřev vody využije jen zhruba 35 až 45 procent energie. Zbytek uletí kolem hrnce pryč. Když se tedy ptáte, co při ohřevu vody spolkne nejvíc energie, odpověď zní jednoznačně: hrnec na plotně, a nejhůř dopadne ten plynový.
Pořadí účinnosti jednotlivých způsobů ohřevu shrnuje následující tabulka:
Přečtěte si také: Kolik si vydělá cukrářka v Rakousku za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny budete koukat
Způsob ohřevu Účinnost Indukční deska a rychlovarná konvice 80 až 90 % Litinová plotýnka 50 až 60 % Plynový hořák 35 až 45 % Proč plyn i tak nemusí prohrát
Právě tady čeká zádrhel, který spoustu lidí zaskočí. I když plynový sporák energií plýtvá ze všech nejvíc, jeho provoz nemusí být dražší. Plyn totiž v přepočtu na kilowatthodinu stojí výrazně méně než elektřina. Nižší účinnost tak z velké části vyrovná levnější palivo.
Pro každodenní vaření z toho plyne jednoduché doporučení. Pokud máte doma elektrický sporák, vyplatí se vodu předehřát v konvici a horkou ji přelít do hrnce. U plynového sporáku je rozdíl v peněžence malý, takže klidně můžete zůstat u hrnce na plotně.
Přečtěte si také: Ani mikrovlnka, ani trouba. Zbytky jídla ohřejete nejlépe na 1 místě, na které nikdo nemyslí Kde peníze mizí nejvíc: v přebytečně ohřáté vodě
Ať zvolíte kteroukoli metodu, největší rezerva se skrývá jinde. Rozhoduje množství vody, které ohříváte. Postavíte na jediný šálek čaje a konvici přesto naplníte až po rysku? Připlatíte si za ohřev decilitrů, které nakonec skončí v dřezu.
Nejúspornější ohřev je proto ten, u kterého se nepřehání. Do konvice napusťte přesně takovou dávku, jakou za chvíli spotřebujete, ani o hrnek víc. Osvědčí se odměřit si potřebné množství nejdřív přímo v šálku a tu vodu pak přelít do konvice. Za jedno zapnutí ušetříte sotva pár haléřů. Přes celý rok denního provozu se z toho ale naskládá pěkná částka.
Poklička a čistá konvice udělají zbytek
Když ohříváte vodu v hrnci, přiklopte ho pokličkou. Teplo pak zůstává uvnitř a neuniká s párou pryč, takže spotřeba bez poklice vyskočí klidně o desetinu i víc. Patří to k nejlevnějším způsobům, jak ubrat na účtu za energii.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá pizzař v italské restauraci za celý měsíc i se spropitným? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Zapomínat by se nemělo ani na vodní kámen. Vápenatý povlak na spirále ohřev zpomalí, a spotřeba tím šplhá nahoru. Pravidelné odvápnění, klidně jen svařením vody s trochou octa, vrátí konvici původní svižnost. Jak intenzivní údržbu bude konvice potřebovat, určuje hlavně to, jak tvrdá voda vám doma teče z kohoutku.
Zdroje: https://www.ctidoma.cz/zivotni-styl/jak-usetrit-za-energii-ohrivate-vodu-v-konvici-nebo-na-plotne-69030, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/srovnani-ohrev-vody-uspora-spotreba-rychlovarna-konvice-indukcni-deska/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/spotreba-rychlovarna-konvice/, http://www.fyzweb.cz/clanky/index.php?id=91, https://zeptejsevedce.cz/dotazy-a-odpovedi/je-lepsi-ohrivani-vody-v-rychlovarne-konvici-nebo-na-plynovem-sporaku/