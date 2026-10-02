Kvíz o socialistických pořadech, na kterých Češi vyrůstali: 10 otázek oddělí znalce od laiků

Na dnešek jsme dali dohromady kvíz, který míří rovnou do televizních vzpomínek z doby socialismu. Studio Kamarád, Vega, Pionýrská vlaštovka, Televarieté… Některé názvy člověku naskočí hned, u jiných možná budete lovit v paměti.
Dnes mají děti k dispozici televizní stanice zaměřené přímo na nejmenší diváky, internet, streamovací služby a nespočet pohádek dostupných kdykoliv. Za socialismu ale podobný výběr neexistoval. Československá televize nabízela jen omezené množství programů a dětská zábava rozhodně neběžela od rána do večera. Když chtěly děti vidět svůj oblíbený pořad, musely si počkat na konkrétní den a čas a být v tu chvíli před televizí. Žádné tlačítko, kterým by se dal pořad pustit znovu, tehdy samozřejmě neexistovalo.V našem kvízu na In-Lifestyle můžete zavzpomínat na oblíbené pořady pro děti.
Dva programy, hodiny u obrazovky
Na dětské pořady se čekalo třeba celý týden. Víkendová rána patřila pohádkám, písničkám, soutěžím a zábavným pořadům. Nedělní ráno mělo pro mnoho dětí jasný začátek: Studio Kamarád. Dvouhodinový blok, vysílaný od roku 1980 do roku 1991, startoval v osm ráno. Kdo chtěl stihnout Jů a Hele od prvních minut, musel z postele vylézt včas, žádné „pustím si to později“. Hary Šoumen, kohout Eda nebo Šamšula patřili k postavám, které znal skoro každý školák. Do pořadu se vešly krátké pohádky, rozhovory i kreslené seriály.
Samostatnou kapitolou byl Večerníček, který se na obrazovkách objevil už 2. ledna 1965 a jeho úplně první pohádka nesla název Kluk a kometa. Známou znělku s chlapečkem v papírové čepici ale diváci dostali až později během téhož roku. Postupně se Večerníček stal pevnou součástí dětského večera a přinesl celé generace pohádkových hrdinů. Některé z nich děti milovaly, jiných se možná trochu bály.
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A zatímco nejmenší čekali na pohádky a víkendové pásmo, starší děti a školáci měli své televizní stálice i během týdne. Ve čtvrtek přicházel Magion, který kombinoval zábavu, zajímavosti, hosty a pohádky, jehož typickým prvkem bylo takzvané Magické oko. V úterý zase dostávali prostor diváci u pořadu Vega. Nechyběly ani další dětské pořady, například Pionýrská vlaštovka nebo Malý televizní kabaret. Kolik si toho z televizního dětství ještě vybavíte? Zkuste si to v našem kvízu!
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, ČeskáTelevize, Wikipedie, iDnes
Tento příspěvek Kvíz o socialistických pořadech, na kterých Češi vyrůstali: 10 otázek oddělí znalce od laiků byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.