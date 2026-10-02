Svatební oznámení vyvolalo bouři. Hosté nebyli zvaní na hostinu, ale dary se od nich čekaly. „Dělá se mi z nich zle“

Svatební den je jedním z nejkrásnějších v životě, a proto si každý pár přeje, aby byl dokonalý. Jenže často se stává, že je nad finanční možnosti nevěsty a ženicha,
aby svůj velký den pojali opravdu velkolepě a pozvali na hostinu všechny příbuzné a přátele. V některých zemích je zvykem, že se tedy účastní pouze obřadu. Občas to však může vyvolat negativní reakce a rozbroje. Dostali oznámení: Na hostinu nejste zvaní
Jeden mladý pár, který organizoval svou svatbu, se potýkal s velmi napjatým rozpočtem. Rozhodl se uspořádat malou zahradní party jen pro svou nejbližší rodinu. Většina hostů tedy
obdržela pozvánku pouze na samotný obřad, ale na následnou oslavu už nikoli. Někteří lidé se kvůli tomu cítili velmi špatně a naštvaně. Měli pocit, že jsou odstrčení. Zdroj fotografie: Depositphotos
Nejvíc jim ale zřejmě vadilo právě oznámení, které snoubenci poslali, že se neočekává účast všech na oslavě. Vyplývá to z příběhu, jenž se objevil na sociální síti
Reddit. Ti, kteří totiž nebyli pozvaní na hostinu, dostali malé oznámení s textem: „V tento výjimečný den jste v našich srdcích“. Příspěvek na platformě sklidil spoustu komentářů, přičemž většina lidí souhlasila s tím, že jednání nevěsty a ženicha je přinejmenším zarážející. Nevěsta a ženich zřejmě chtěli od hostů dary
Kartičky
„nejste zvaní“ diskutujícím nejdou do hlavy. Mnozí spekulují, že nevěsta a ženich zvolili tuto možnost, aby získali dary i od těch, kteří směli jít jen na obřad. „Normální je poslat oznámení, že se vzali, po svatbě. napsal jeden z nich. Takhle to vypadá, že jen chtějí dary a peníze,“ „Dělá se mi z nich zle. Jsou prohnaní a chtějí na tom jen vydělat,“ připojil se jeden z přátel páru. „Vypadá to, že nemám jezdit, ale mám poslat dar. Neuvěřitelné,“ dodal další. Zdroj fotografie: Depositphotos
Podle specialistky na etiketu Jacqueline Whitmoreové nejde v tomto případě o zcela standardní postup.
„Je zvykem, že svatební oznámení se rozesílají až po svatbě, ne dříve. Obvykle se posílají lidem, kteří cituje expertku web na svatbu pozváni nebyli nebo se jí nezúčastnili. Přátelé a příbuzní, kteří obdrželi oznámení, si mohou vybrat, zda dárek pošlou, nebo ne. Obvykle stačí poslat blahopřání,“ People.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Redakce DámskýDeník