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Veronika Žilková zpochybňuje odchod Kostkové a Ebena ze StarDance: Všechno prý může být úplně jinak

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Veronika Žilková míní, že oznámený konec Marka Ebena a Terezy Kostkové ve StarDance ještě nemusí být definitivní.
Fotografie Veroniky Žilkové, Marka Ebena a Terezy Kostkové

Fotografie Veroniky Žilkové, Marka Ebena a Terezy Kostkové

Zdroj: Foto: NextFoto, Veronika Žilková, Marek Eben a Tereza Kostková
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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