Veronika Žilková zpochybňuje odchod Kostkové a Ebena ze StarDance: Všechno prý může být úplně jinak

Veronika Žilková míní, že oznámený konec Marka Ebena a Terezy Kostkové ve StarDance ještě nemusí být definitivní.
Česká verze taneční soutěže běží od roku 2006 a od první řady ji provází stejná moderátorská dvojice. Oznámení na Instagramu, podle něhož bude letošní ročník pro Marka Ebena a Terezu Kostkovou poslední, proto část publika přijala skoro jako konec jedné zavedené televizní jistoty. Na In-Lifestyle jsme si ale všimli, že se v posledních dnech znovu začalo mluvit o tom, zda by se na tomto rozhodnutí ještě něco mohlo změnit.
StarDance dlouho stála na jistotě
U formátu, který je na obrazovce bezmála dvacet let, se výměna moderátorů nebere jako drobná změna. StarDance si postupně vybudovala pozici sobotního rodinného programu, kam patří porota, tanec, nervozita soutěžících, občasné přešlapy v živém přenosu a také Eben s Kostkovou. Pro řadu diváků jsou s pořadem srostlí natolik, že si jinou dvojici představují jen těžko. Proto se hned začalo řešit, zda jde o promyšlené loučení, nebo o krok, který má před další řadou přitáhnout k pořadu ještě větší pozornost.
Druhou možnost připustila Veronika Žilková v živém vysílání s dcerou Agátou Hanychovou. Upozornila, že podobná oznámení mohou v televizním prostředí někdy fungovat i jako součást marketingu. Nešlo ovšem o informaci z České televize ani o zákulisní potvrzení. Šlo pouze o její úvahu nad tím, jak podobná televizní oznámení někdy fungují.
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Žilková zmiňuje marketing, ze StarDance ale zaznívá jiná verze
Žilková mluvila o dvou scénářích: oznámený konec může být televizní taktika, případně si moderátorská dvojice po silné reakci diváků celé rozhodnutí ještě rozmyslí. Ve hře podle ní může být i varianta, že právě odezva publika Ebena s Kostkovou přesvědčí, aby pokračovali.
Vyjádření lidí spojených s pořadem ale zatím směřují jinam. Vedoucí projektu StarDance Bára Suchařípová pro Super.cz uvedla, že moderátoři o odchodu uvažovali delší dobu a že dvacet let pořadu se nabízelo jako přirozený okamžik k rozloučení. Z toho je patrné, že nejde o unáhlený krok, ale věc, která v týmu nějakou dobu zrála.
Diváci se s odchodem nechtějí smířit
Pozornost si ale zaslouží hlavně to, jak silně diváci na oznámení reagovali. U velkých televizních značek se po oznámení odchodu výrazných tváří velmi rychle ukáže, jak silně jsou s pořadem spojené. Televize během pár dnů vidí komentáře na sociálních sítích, titulky v médiích i běžné divácké reakce. A pokud je odpor ke změně výrazný, hledání náhrady tím samozřejmě není jednodušší.
U StarDance to platí dvojnásob. Nástupci Ebena a Kostkové nebudou posuzovaní jen podle toho, jestli jsou známí. Budou muset ustát živý přenos, rytmus dlouhého večera, lehký humor bez přehrávání a hlavně přinést určitou chemii ve dvojici. U tak výrazné změny se každopádně reakce diváků sledují velmi pozorně.
V tuto chvíli zůstává jistých jen několik věcí: Eben s Kostkovou oznámili konec své společné etapy ve StarDance a lidé ze zákulisí mluví o rozhodnutí, které se nerodilo narychlo. Všechno ostatní je zatím spíš v rovině úvah. Teď se čeká, zda Česká televize brzy představí nové moderátory, nebo si další informace ještě nějaký čas ponechá pro sebe.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Veronika Žilková zpochybňuje odchod Kostkové a Ebena ze StarDance: Konec prý nemusí být definitivní byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.