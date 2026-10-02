Telefon v nabíječce do rána stárne rychleji, než tušíte: jeden přepínač mu srazí nabíjení na 80 procent

Škodu nenadělá jedna noc, ale stovky nocí za sebou. Lithium-iontový článek, který každý den hodiny sedí na maximu, prochází chemickými reakcemi, jež mu postupně ukrajují kapacitu, a rychlost té degradace určuje mimo jiné teplota. Studie publikovaná v Scientific Reports ukazuje, že vyšší teplota prokazatelně zrychluje stárnutí lithium-iontových článků, a to i mimo extrémní podmínky, tedy i v obyčejné ložnici.
Mezi 20 a 80 procenty vydrží baterie víc cyklů než při plnění do sta
Plně nabitá baterie je chemicky v nejnáročnějším stavu. Elektrody jsou pod nejvyšším napětím a elektrolyt se v takovém režimu rozkládá rychleji. Výzkum publikovaný v Microelectronics Reliability zjistil, že články, které pracují v užším okně nabití, typicky mezi 20 a 80 procenty, zvládnou výrazně víc cyklů než ty opakovaně doplňované na sto procent.
K tomu se přidává teplo. Samsung sám uvádí jako doporučený provozní rozsah svých telefonů 0 až 35 °C, jenže přístroj, který leží na posteli pod přikrývkou a přitom se nabíjí, se přes horní hranici dostane snadno. Bezdrátové nabíjení situaci zhoršuje: studie Loveridge a kolektivu z University of Warwick zjistila, že indukce generuje víc tepla než kabel, zejména když nejsou cívky správně zarovnané. Na noc je tedy šetrnější klasický kabel.
Apple nabízí strop po pětiprocentních krocích, Samsung tři režimy
U iPhonu 15 a novějších vede cesta přes Nastavení, sekci Baterie a položku Nabíjení, kde je volba „Limit nabití“. Strop si tu nastavíte po pětiprocentních krocích mezi 80 a 100 procenty a systém může konkrétní hodnotu podle vašich návyků sám doporučit. Vedle toho běží „Optimalizované nabíjení baterie“, které se učí váš denní rytmus a dobíjí na plnou kapacitu těsně před probuzením. U starších iPhonů hledejte v Nastavení a Baterii položku Kondice baterie a nabíjení. Apple funkci popisuje jako standardně zapnutou, pevný osmdesátiprocentní limit si ale musíte zvolit sami.
Samsung s One UI 6.1 a novějším schoval volbu do Nastavení, Péče o zařízení, Baterie a Ochrana baterie. Na výběr jsou tři režimy: Základní, Adaptivní a Maximální, přičemž Maximální zastaví nabíjení na 80 procentech. Starší Galaxy měly pevný strop 85 procent, novější generace je tedy k baterii přísnější. U Pixelu 6a a novějších najdete v Nastavení, Baterii a Stavu baterie položku Optimalizace nabíjení s volbou „Omezit na 80 %“, případně Adaptivní nabíjení, které dobíjení rozloží tak, aby byl telefon plný až k ránu. Google zároveň upozorňuje, že pro přesné měření kapacity potřebuje Pixel zhruba každý desátý cyklus dobít naplno.
Nejvolnější ruku dává uživateli Apple, protože jako jediný z těch tří nechává strop nastavit v pětiprocentních krocích, zatímco Samsung a Google nabízejí jedinou pevnou hodnotu.
Proč u Xiaomi a OnePlus žádný jednotný postup nenajdete
Princip se netýká jen tří největších značek. Platí pro každý telefon s lithium-iontovou baterií, tedy pro všechny smartphony, které se u nás prodávají. Xiaomi má funkci „Chytré nabíjení“ v sekci Battery protection, OnePlus ji pod stejným názvem nabízí v OxygenOS 14.
Dostupnost i přesné pojmenování se u těchto telefonů mění podle modelu a verze systému, takže návod krok za krokem tu nikdo nesepíše. V nastavení baterie proto hledejte cokoli se slovem ochrana, optimalizace nebo chytré nabíjení.
Roky navíc nikdo negarantuje, nová baterie vyjde na dva tisíce
Konkrétní počet let vám neslíbí ani jeden výrobce. Apple uvádí, že baterie iPhonu si má udržet 80 procent kapacity po určitém počtu cyklů, Google stav pod touto hranicí označuje jako snížený a radí zvážit výměnu. Kolik cyklů ročně uděláte a jak moc se telefon při nabíjení zahřeje, je u každého jiné. U člověka, který drží přístroj každou noc osm hodin na maximu, může rozdíl mezi zapnutým a vypnutým limitem znamenat měsíce až roky použitelné výdrže, a tedy i odloženou výměnu baterie za nějaké dva tisíce korun.
Adaptivní režim se vyplatí prakticky každému, protože na denním komfortu nic neubere. Pevný osmdesátiprocentní strop má smysl pro toho, kdo i tak končí večer s rezervou nad třiceti procenty a nepotřebuje odcházet z domu se plnou baterií. Kdo si tím není jistý, ať zvolí strop kolem 85 až 90 procent nebo nechá volbu na systému.
Existuje i moment, kdy už nastavení nepomůže. Pokud telefon hlásí výrazně kratší výdrž, sám se vypíná nebo v sekci kondice baterie ukazuje méně než osmdesát procent kapacity, ochranný režim další degradaci zpomalí, ztracenou kapacitu ale nevrátí. Pak přichází na řadu servis.