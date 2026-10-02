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Zastupitelé Aše schválili odkup hotelu Goethe městem, ubytovna tam nevznikne

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Město Aš na Chebsku koupí za asi 17 milionů korun bývalý hotel Goethe v Čapkově ulici. Rozhodli o tom zastupitelé na mimořádném jednání. Město chce odkupem zabránit přeměně hotelu na ubytovnu. V budoucnu by v něm měly vzniknout byty a pokračovat by mohl i provoz hotelu a restaurace.
Zastupitelé Aše schválili odkup hotelu Goethe městem, ubytovna tam nevznikne

Zastupitelé Aše schválili odkup hotelu Goethe městem, ubytovna tam nevznikne

Zdroj: Město Aš
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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