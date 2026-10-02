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Střevní mikrobiom může výrazně oslabit stres, nedostatek spánku i užívání antibiotik. Nerovnováha se projeví řadou potíží

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Zdraví střev má vliv na celé lidské tělo. Špatná funkce může zapříčinit spoustu zdravotních problémů, proto je dobré neignorovat signály, které k vám vaše střeva vysílají, když jim není dobře.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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