Meteorologové varují před koncem babího léta: Konečně se ví, kdy přijde první výrazné ochlazení

Česko čeká konec teplého babího léta. Zatímco o víkendu budou teploty stále kolem 20 °C, první říjnový čtvrtek přinese výrazný pokles.
Česko si v těchto dnech užívá počasí, které připomíná spíš začátek léta než konec září. Teploty se drží nad 20 stupni, často svítí slunce a déšť zůstává většinou stranou.
Takové podmínky ale dlouho nevydrží. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se začne počasí postupně měnit už během příštích dnů. Výraznější ochlazení pak přijde na začátku října. Teplé dny ještě vydrží, potom teploty výrazně spadnou
Babí léto bude pokračovat ještě několik dní. Ve čtvrtek začne od západu přibývat oblačnost a hlavně v Čechách se mohou objevit přeháňky.
Morava a Slezsko zůstanou většinou polojasné. Přes den ale bude stále příjemně a teploty se mají držet vysoko. ČHMÚ pro další dny uvádí maxima kolem 18 až 23 °C, takže o výrazném ochlazení zatím nebude řeč.
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Podobný charakter počasí se očekává také o víkendu. Sobota má být převážně jasná až polojasná, jen na severozápadě Čech se zpočátku objeví více oblačnosti. Také neděle nabídne poměrně příjemné podmínky,
postupně však začne od severozápadu oblačnosti přibývat. Ojediněle se mohou objevit přeháňky. Teplé počasí má podle současného výhledu pokračovat ještě do poloviny příštího týdne.
Fotografie: Freepik
Poté ale přijde výraznější změna. První říjnový čtvrtek už mají nejvyšší teploty dosahovat pouze 11 až 16 °C, tedy zhruba o několik stupňů méně než nyní. ČHMÚ zároveň
očekává od západu postupně zataženou oblohu a místy déšť nebo přeháňky. Rozdíl tak bude citelný nejen přes den, ale především ráno, kdy budou teploty postupně klesat. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali o nové předpovědi na letošní zimu.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
ČHMÚ
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Meteorologové varují před koncem babího léta: Konečně se ví, kdy přijde první výrazné ochlazení pochází z webu Světkreativity.