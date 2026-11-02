Jíra poprvé vlezl do klece a hned slavil výhru. Pak zmínil svou volbu do Rady Českého rozhlasu a zasmál se

Do klece v pražské Nové Spirále nenastoupil nikdo v bandážích a trenkách. Přišel muž v bílé košili, společenských kalhotách a polobotkách, jako by si odskočil z porady. Hotovo bylo během několika desítek sekund. Vyhrál ten, kdo do té doby žádný zápas neabsolvoval, prohrál ten, kdo podobné souboje už zažil. Proč v kleci stál zrovna on a co s tím má společného Poslanecká sněmovna, ukázala až původní zápasová karta akce a veřejný záznam o firmě, která za akcí stojí.
Košile, polobotky a soupeř, který měl zkušenosti navíc
Galavečer G MMA 1: Samhain se odehrál 31. října 2026 v pražské Nové Spirále. G MMA je česká organizace, která se na svém webu popisuje jako spojení bojových sportů, výrazných osobností a zábavy. Do klece vlezl Jakub Jíra, promotér a moderátor celé show, proti Matouši Kalubovi. Z výsledkového bloku, který G MMA zveřejnilo na svém webu, redakce MMAmag vyčetla, že Jíra vyhrál technickým knockoutem.
Večer uváděl Bořek Slezáček. Kalubova reakce po prohře, kterou redakce MMAmag přebírá z článku serveru eXtra.cz, zněla: „Byl moc rychlej, nějak mi to dneska nevyšlo“. Jinými slovy: zkušenější z dvojice uznal, že ho nezkušený promotér přejel tempem. Podle popisu téhož serveru to připomínalo strkanici dvou kravaťáků.
V původní zápasové kartě přitom Kaluba neměl proti sobě promotéra, ale vlastní matku.
Jak se z rodinné atrakce stal zápas se šéfem celé show
V oficiální novince o skladbě premiérového galavečera G MMA napsalo: „Matouše Kalubu čeká souboj s vlastní mámou“. Teprve 27. října 2026 server FightBuzz uvedl, že soupeřem bude Jíra. Ten podle svých slov slíbil, že místo matky nastoupí sám.
Ve veřejných přehledech dat z obchodního rejstříku redakce MMAmag dohledala, že Jíra je u společnosti G Entertainment Czech s. r. o., tedy firmy stojící za organizací, veden jako společník s podílem 10 %; firma vznikla 15. prosince 2025. Vstupenky se prodávaly oficiálně od 1 999 Kč do 2 999 Kč a přenos běžel jako placený online přístup. Zápas tedy nebyl bokovkou po show. Byl položkou na placené kartě.
Jedenáct dní předtím o něm hlasovala Poslanecká sněmovna
Ze stenoprotokolu Poslanecké sněmovny, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že 20. října 2026 získal Jíra při volbě do Rady Českého rozhlasu 85 hlasů a byl zvolen. Mezi tím dnem a galavečerem 31. října 2026 uběhlo 11 dní.
Rada Českého rozhlasu je podle zákona č. 484/1991 Sb. devítičlenný orgán, kterým veřejnost kontroluje činnost rozhlasu. Jmenuje a odvolává generálního ředitele a schvaluje rozpočet. Podle eXtra.cz Jíra po výhře z klece ironicky poděkoval právě 85 poslancům, kteří ho do rady zvolili, a smál se u toho.
Jedno jméno, které Jíra po zápase vyslovil, ale v oficiálních materiálech G MMA zatím nikde nestojí.
Další jméno už visí ve vzduchu, papír k němu ale chybí
KOMENTÁŘ Promotér nastoupil na vlastní akci, vyhrál a během minuty naznačil pokračování. Podle eXtra.cz a Top-Fight.cz řekl: „Rád bych šel s Jirkou Králem, ale možností je spousta“. V novinkách a na veřejně dostupné úvodní stránce G MMA žádné oznámení takového zápasu redakce MMAmag nenašla. Je to zatím přání, ne ohlášený duel.
Úlet mimo koncept to ovšem není. Organizace sama o sobě na svém webu píše, že spojuje bojové sporty, výrazné osobnosti a zábavu. Když to vezmete doslova, muž s mikrofonem v kleci do té definice sedí přesněji než kterýkoli zápas večera.
Dá se namítnout, že šlo o neškodnou srandu na jeden večer. Jenže vstupenky stály až 2 999 Kč, zápas byl součástí placené karty a vyhrál ho člověk vedený jako společník pořádající firmy. Výjimečné to dělá souběh: v původní kartě měl Kaluba zápasit s matkou, ve výsledku ho na vlastní show porazil spolumajitel organizace. A ten muž v polobotkách od 20. října 2026 zasedá v devítičlenné radě, která hlídá veřejnoprávní rozhlas.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka