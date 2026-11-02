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Jíra poprvé vlezl do klece a hned slavil výhru. Pak zmínil svou volbu do Rady Českého rozhlasu a zasmál se

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Bílá košile, společenské kalhoty a polobotky. A k tomu klec. Soupeř proti němu už něco odzápasil, přesto bylo hotovo rychle. Proč tam ten muž v polobotkách vlastně stál?
Jíra poprvé vlezl do klece a hned slavil výhru. Pak zmínil svou volbu do Rady Českého rozhlasu a zasmál se

Jíra poprvé vlezl do klece a hned slavil výhru. Pak zmínil svou volbu do Rady Českého rozhlasu a zasmál se

Zdroj: Clash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 13:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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