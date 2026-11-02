Mladá matka odešla na schůzku a 29 let se neozvala. Dvouletý syn zůstal u pěstounů, druhý den jim volal cizí muž

Mladá matka odešla na schůzku a 29 let se neozvala. Dvouletý syn zůstal u pěstounů, druhý den jim volal cizí mužPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rokytnice nad JizerouZdroj: FOTO:Gregorysaczylopl, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 02.11.2026 13:48
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