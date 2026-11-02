Sparta měla xG deset a dala nula gólů. Priske přiznal frustraci a vzkázal rozhodčím, aby byli profesionálové

Devadesátá minuta v Ďolíčku. Čtvrtý rozhodčí ukazuje tři minuty nastavení, Sparta tlačí proti deseti hráčům Bohemians a Brian Priske u lavičky nevydrží. Ve 90.+2. minutě dostává žlutou kartu, zápas končí 0:0 a z Kotle se ozývá „Bojujte za Spartu“. Dánský trenér pak na tiskové konferenci nehledá výmluvy, spíš čísla. „Měli jsme dohromady xG někde kolem devíti, deseti. Ale nejhorší statistika je nula na výsledkové tabuli,“ řekl pro iSport. Jeho číslo je emotivní souhrn dvou zápasů, ne přesný údaj z jednoho utkání. I tak ale dobře vystihuje, kde se Sparta v listopadu 2026 nachází: má šance, nemá góly a s každým takovým zápasem jí roste tlak, který si do velké míry vyrábí sama.
Co se skrývá za „xG deset“
Očekávané góly (xG) vyjadřují, kolik branek by tým podle kvality svých šancí měl průměrně vstřelit. Priskeho „devět až deset“ shrnuje dvě utkání: pohárové vyřazení s Baníkem (0:2) a nedělní remízu s Bohemkou. Ověřený veřejný součet za obě utkání neexistuje, jde o trenérův odhad.
Za samotný zápas v Ďolíčku však konkrétní číslo k dispozici je. Podle statistik serveru Onlajny.com měla Sparta xG 3,11. Podle kvality šancí tedy zhruba tři góly, ve skutečnosti nula. Další čísla dokreslují, jak jednostranné utkání bylo:
|Ukazatel (Bohemians vs. Sparta)
|Sparta
|Držení míče
|69 %
|Střely na branku
|6
|Střely mimo
|6
|Rohy
|10
|xG
|3,11
|Hra v přesilovce
|od 74. minuty
Poslední řádek je možná nejvýmluvnější. Domácí Jan Mirvald dostal v 74. minutě druhou žlutou a Bohemians dohrávali v deseti. Sparta měla čtvrt hodiny a nastavení na to, aby převahu využila. Nepovedlo se.
Velkou roli sehrál brankář Tomáš Frühwald, který pochytal všech šest sparťanských střel mířících na bránu. Bohemians si tak podle iSportu připsali čtvrté ligové čisté konto v Ďolíčku za sebou. Zbytek velkých příležitostí skončil vedle. V rozborech zápasu se opakují jména Matěje Vydry, Davida Juráska, Alcócera, Singhateha i Brunese.
Baník jako předehra
Neděle v Ďolíčku nebyla náhoda. Jen o pár dní dřív vypadla Sparta z domácího poháru s Baníkem po zápase, který měl až nápadně podobný scénář. Podle iSportu vyslala dvacet střel, z toho devět na branku, kopala devatenáct rohů a několikrát trefila tyč nebo břevno. Výsledek? Porážka 0:2 a další sezona bez domácí trofeje.
Oba zápasy spojuje jednoduchý vzorec: obrovský objem útoku, nulová efektivita. Desítky zakončení a dvouciferný počet rohů bez jediného gólu. Když se něco takového stane jednou, říká se tomu smůla. Podruhé za sebou už jde o téma.
Priske se přitom brání výkladu, že by Sparta nevěděla, jak si šance vytvořit. Data mu dávají za pravdu. Podle sezonního profilu na webu xgEdge patřila Sparta před zápasem s Bohemians k nejaktivnějším týmům ligy: v průměru 1,73 xG a 17,8 střely na zápas, v obou ukazatelích druhé místo v soutěži. Tým bez nápadů takhle nevypadá. Spíš tým, který se zasekl v posledních metrech.
Centimetry, dorážky a „víc chtít“
„Je to ohromně frustrující,“ přiznal Priske. Frustraci podle něj sdílí fanoušci, kabina i on sám. Jednoduché vysvětlení přes chybějící sebevědomí ale odmítá. U Vydrovy šance řekl, že by ji útočník normálně proměnil „stokrát ze sta“, tentokrát to prostě „nespadlo“.
Zároveň ale vyjmenoval věci, které s náhodou mnoho společného nemají: lépe předvídat odražené míče, být na správném místě, jít na dorážku, dotlačit balon přes čáru, být důraznější a klidnější. Právě sem míří jeho věta, že hráči musí „víc chtít“. Neříká tím, že by tým nebojoval. Kotli naopak odpověděl, že se bojovalo tvrdě, jenže fotbal je o vítězstvích a gólech.
Podle nás je to přesnější diagnóza, než jak ji sám Priske rámuje. Pokud by Spartě chyběly šance, šlo by o herní krizi a trenér by musel sahat do systému. To se neděje. Problém sedí v kvalitě posledního doteku a v hlavě: čím déle gól nepadá, tím víc každá další šance váží a tím křečovitější je zakončení. Priske to zčásti přiznává sám, když říká, že horší by bylo, kdyby šance vůbec nepřicházely. Má pravdu. Jenže z velkého objemu příležitostí Sparta nevytěžila ani minimum, a právě proto se z drobné ztráty stává velké téma.
Tři minuty, které vadily
Nejostřejší větou večera nebyla ta o xG, ale ta o rozhodčích. „Chci, aby byli profesionálové jako my,“ řekl Priske. Kontext je přitom poměrně úzký. Nejde o obvinění, že sudí připravili Spartu o gól nebo o body, takovou konkrétní chybu dostupné zdroje nedokládají. Trenérovi vadilo nastavení.
Chronologie podle zápisu je jasná: v 90. minutě byly oznámeny tři minuty navíc, ve 90.+2. minutě dostal Priske žlutou kartu. Sám pak řekl, že karta „mluví za vše“. Od rozhodčích chce, aby si zápas pustili, analyzovali jeho průběh a podle toho nastavovali. V utkání s vyloučením, střídáním a dlouhým sparťanským tlakem mu tři minuty zjevně přišly málo.
Hrozí mu za to trest? Disciplinární komise LFA řeší přečiny v nejvyšší soutěži včetně trenérů a zasedá zpravidla každý týden po ligovém kole. Disciplinární řád pamatuje na urážlivé či ponižující chování vůči delegovaným osobám. K 2. listopadu jsme ale zahájení řízení s Priskem nedohledali a jeho výrok je kritický, nikoli vulgární. Pro srovnání: trenér brankářů Matúš Kozáčik dostal letos na podzim stop na dvě utkání a pokutu za nadávky, které se objevily v zápisu. Priskeho slova jsou jiná kategorie, i když ani tak se rozhodnutí komise nevyplatí předjímat.
Osm bodů za Slavií a Bournemouth za dveřmi
Tabulka po 13. kole vypadá pro Spartu nepříjemně, ale ne katastrofálně:
- 1. Slavia: 31 bodů, skóre 32:7
- 2. a 3. Mladá Boleslav, Sigma Olomouc: po 24 bodech
- 4. Sparta: 23 bodů, skóre 25:13
- Liberec: 23 bodů, ovšem o zápas méně
Osmibodová ztráta na rivala bolí víc než samotné čtvrté místo. Predikce iSportu aktualizovaná 2. listopadu dává Spartě 96 % na postup do skupiny o titul, ale jen 4 % na samotný titul, očekávané umístění je druhé. Existenční průšvih to není. Jde o tlak výsledků a pověsti, který u klubu s titulovými ambicemi roste rychleji než body v tabulce. Žádný důvěryhodný zdroj zatím nenaznačuje, že by vedení řešilo Priskeho pozici, nálada kolem týmu je ale citelně horší.
A teď přichází soupeř úplně jiné váhy. Ve čtvrtek 5. listopadu od 18:45 hraje Sparta v Evropské lize s Bournemouthem, potvrzuje rozpis na webu UEFA.com. Anglický tým má za posledních šest zápasů skóre 16:0. Takovou formu by člověk v nynější Spartě hledal marně.
Priske přesto naznačuje, že by takový zápas mohl Spartě sedět. Nebude mít míč sedmdesát procent času a nebude muset dobývat zatažený blok, na kterém se v posledních týdnech opakovaně rozbíjela. Víc prostoru pro rychlé přechody může útočníkům paradoxně pomoct, protože šance nebudou přicházet až po dlouhých minutách bezzubého tlaku. Je to ale zatím jen trenérovo očekávání, ne záruka.
Proti Bohemians i Baníku si Sparta vypracovala tolik šancí, že by z nich jiné týmy žily celý měsíc. Proti Bournemouthu jich bude mít nejspíš mnohem méně a každá bude vážit dvojnásob. Právě tam se ukáže, jestli „víc chtít“ je recept, nebo jen věta z tiskovky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner