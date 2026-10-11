FSR 4 pro APU, notebooky a handheldy dorazí do konce roku

FSR 4 pro APU, notebooky a handheldy dorazí do konce rokuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
FSRZdroj: AMD
Článek byl publikován 11.10.2026 22:00
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