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FSR 4 pro APU, notebooky a handheldy dorazí do konce roku

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Šéf grafické divize AMD, Jack Huynh, potvrdil podporu FSR 4 na APU. Počítá se jak s novinkami, které budou postavené na RDNA 4M a novějších, tak s předchozími dvěma generacemi s RDNA 3.5 a RDNA 3…
FSR

FSR

Zdroj: AMD
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 22:00

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