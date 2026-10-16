Zásilky z Číny znovu zdraží, tentokrát o €2 za položku

Do roku 2021
Původně byla situace u mimoevropských zásilek prostá. Vyčíslilo se, kde jsou hraniční hodnoty zásilky, při kterých stojí úsilí vynaložené navíc za vybrané DPH / clo a podle toho se vybíralo:
- ≤€22 - bez DPH, bez cla
- ≤€150 - platilo se DPH, clo nikoli
- >€150 - platilo se DPH i clo (pokud je pro danou kategorii zboží definované)
Do uvedené částky se počítala i cena poštovného.
Od roku 2021
Od 1. července 2021 přestala existovat kategorie „do €22“ a DPH se začalo vybírat u všech zásilek. Obchody a prodejní platformy většinou zavedly výběr poplatku již při nákupu, takže se zákazník nemusel obtěžovat s celním řízením u levnějších zásilek a manipulačními poplatky.
- ≤€150 - platilo se DPH, clo nikoli
- >€150 - platilo se DPH i clo (pokud je pro danou kategorii zboží definované)
Od pololetí 2026
K 1. červenci 2026 (pokud prodejce prováděl výběr již při nákupu zboží, tak reálně již v červnu) byl zaveden výběr tzv. přechodného paušálního cla. Platí u zásilek, jejichž hodnota (s dopravným a DPH) nepřesahuje €150. Částka €3 je vybírána za každý typ zboží v zásilce, které má vlastní celní kategorii. Nezávisí na počtu kusů.
- Nakupte z Číny, dokud je čas. Začne výběr paušálního cla
Tato praxe nahrává překupníkům, kteří jeden typ zboží nakoupí ve větším množství, paušální celo se rozloží a následně mohou zboží výhodně prodat v cílové zemi. Toto řešení má ale i další mouchy. Jednou je přívlastek „přechodný“. Řešení má být dočasné a fungovat do doby, než se zavede elektronický systém podle reálných kategorií, který bude skutečně vyčíslovat výši cla pro jednotlivé nákupy podle celních tabulek. Oproti těm v současném režimu zákazník často přeplácí. Další nevýhodou je, že cílová země má z vybraného cla minimum (25 %), protože většina vybraného cla (75 %) proudí do kasičky Evropské unie.
Pro zákazníky též mohlo být překvapivé a nepříjemné, že se paušální clo započítává do částky, z níž se vybírá DPH, jinými slovy při nákupu za €1 včetně poštovného neplatíte €1 + DHP + €2 clo (tj. €3,21), ale například (€1 + €2) * 1,21 (tj. 3,63).
Od listopadu 2026
Právě to mělo být impulzem ke vzniku dalšího poplatku, který je označován jako manipulační. Mluvilo se o něm již v prvním pololetí, měl dosahovat výše €2 (což zůstává), ovšem nepůjde o paušální €2 za balík (jak se původně uvádělo), ale €2 za každou položku. Co je tím míněno: Nejde o kategorii zboží, ale řádek celního prohlášení. Přestože není zcela jasné, jak to bude míněno, bude velmi pravděpodobně záležet, jak to rozepíše prodejce. Pokud si tedy koupíte 5× balení po 10 náplních do propisky a odesilatel to napíše do jednoho řádku, budete nově platit navíc €2. Pokud vyplní…
- balení 10 náplní do propisky
- balení 10 náplní do propisky
- balení 10 náplní do propisky
- balení 10 náplní do propisky
- balení 10 náplní do propisky
…, pak zaplatíte 5× €2. Ani to není vše. Během příprav tohoto systému se zjistilo, že pokud bude opět 75 % z těchto €2 odvedeno EU, cílové zemi, která reálný výběr cla řeší, z tohoto manipulačního poplatku nezbude téměř nic. Náklady na výběr polatku by byly vyšší než co by jím získala. Došlo tedy na jednání a vznikl návrh ponechat 100 % manipulačního poplatku zemi, která jej vybere.
Jenže tento návrh zatím nebyl definitivně schválen. Není proto jasné, zda se to stihne implementovat včas, aby od 1. listopadu skutečně vybraný poplatek skončil v zemi výběru a nikoli ze 75 % v pokladně EU. Nelze proto vyloučit možnost, že po jistou dobu bude (například) Česká republika vybírat poplatek, který má kompenzovat náklady celnice spojené s předchozím rozhodnutím EU, ale tento poplatek opět z valné části skončí v pokladně EU a nic se nevykompenzuje.
Závěrem je potřeba dodat, že de iure není poplatek €2 opatřením konkrétně proti Číně. Má se vztahovat na zásilky z třetích zemí mimo Evropskou unii, pokud spadají do příslušného režimu elektronického obchodování. De facto se ale minimálně v 95 % případů dotkne právě zboží z Číny objednaného z platforem jako AliExpress, Temu a podobně (pokud daný typ zboží nepochází z meziskladu na půdě EU, kde bylo zboží procleno hromadně).
Úplně nakonec připomeňme, že další změna se chystá na 1. červenec 2028, kdy má být €3 paušální clo (za položku, zavedené od 1. července 2026) nahrazeno standardním tabulkovým výpočtem. Již na jaře však panovaly obavy, že se implementace této změny ani za více než dva roky nestihne. Eurounijní úřady proto počítají s možností, že změny nepůjdou úplně hladce a provizorní clo k 1. červenci 2028 neskončí, ale zůstane v platnosti tak dlouho, jak bude potřeba.