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Investor Brůna: Nejlepší investice ve dvaceti? Zkušenost v zahraničí

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Když se mě dnes mladí lidé ptají, do čeho by měli ve dvaceti investovat, většina čeká odpověď typu akcie, bitcoin nebo nemovitosti. Moje odpověď je jiná: odjeďte do zahraničí. Studovat, pracovat nebo prostě žít. Na rok a déle. Určitě to změní váš život. Peníze utratíte, ale zkušenosti vám zůstanou. Během vysoké školy jsem pracoval
profimedia-0351955923

profimedia-0351955923

Zdroj: Ilustrační foto: Petr Lundák / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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