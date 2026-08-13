Investor Brůna: Nejlepší investice ve dvaceti? Zkušenost v zahraničí

KOMENTÁŘ. Když se mě dnes mladí lidé ptají, do čeho by měli ve dvaceti investovat, většina čeká odpověď typu akcie, bitcoin nebo nemovitosti. Moje odpověď je jiná: odjeďte do zahraničí. Studovat, pracovat nebo prostě žít. Na rok a déle. Určitě to změní váš život. Peníze utratíte, ale zkušenosti vám zůstanou.
Během vysoké školy jsem pracoval v USA. Další léto jsem strávil v Dublinu. Ve 26 letech jsem odešel za prací do Londýna. Kolik jsem si tehdy vydělal? To už si dnes přesně nepamatuji. Pamatuji si ale mnohem důležitější věci.
Naučil jsem se anglicky. Poznal lidi z jiných kultur. Získal větší sebevědomí. Přestal jsem se bát vystoupit z komfortní zóny. A hlavně jsem zjistil, že věci lze dělat jinak, než jak jsme zvyklí doma. Právě tato zkušenost podle mě odstartovala vše, co přišlo později.
Největší výnos nepřinesla práce. Mnoho lidí se dívá na zahraniční pobyt optikou výplaty. Jenže skutečná návratnost je úplně jinde.
Zahraniční zkušenost mění způsob přemýšlení. Člověk začne více věřit sám sobě. Lépe komunikuje. Nebojí se změn. Dokáže se pohybovat v mezinárodním prostředí a přestane mít pocit, že svět končí za hranicemi České republiky.
Člověk si často až po návratu uvědomí, co v České republice funguje velmi dobře. Právě srovnání je ale tím největším přínosem.
Výzkumy ukazují, že lidé se zahraniční studijní nebo pracovní zkušeností vykazují vyšší úroveň dovedností, lepší uplatnění na trhu práce i vyšší příjmy, než jejich vrstevníci bez podobné zkušenosti. Nejde tedy jen o cestování. Jde o investici do lidského kapitálu.
Chci poslat děti do světa
Česko přitom není země, jejíž obyvatelé by zahraniční zkušenost neznali. Podle ministerstva zahraničí žije ve světě odhadem 2 až 2,5 milionu lidí českého původu. Samotných českých občanů, tedy držitelů českého pasu, je z nich podle odhadu ministerstva přibližně 200 tisíc až 250 tisíc.
Významnou cestou jsou také studijní a pracovní výjezdy. Jen prostřednictvím programu Erasmus+ vyjelo z Česka v roce 2024 do zahraničí více než 41 tisíc lidí. Od roku 1998 do roku 2024 jich bylo přes 452 tisíc.
To už není malá skupina. Přesto bych byl rád, kdyby byla zkušenost ze zahraničí mezi mladými Čechy ještě větší a běžnější.
Stejnou zkušenost chci dopřát i svým dětem. Chci, aby alespoň část studia nebo začátku pracovní kariéry strávily v zahraničí. Dceři je dnes šestnáct let a už se zajímá například o studium v Lisabonu.
Proto s potomky hodně cestuji. Nejde mi o to, aby měly co nejvíce razítek v pasu nebo viděly co nejvíce památek. Chci, aby získaly sebevědomí. Aby zjistily, že se dokážou domluvit, zorientovat a poradit si i v prostředí, které je pro ně nové. Protože sebevědomí se podle mě nedá naučit z učebnice. Musíte si ho zažít.
Dnešní děti jsou zase mnohem více online. To má své nevýhody, ale i jednu velkou výhodu. Angličtinu a další jazyky můžou slyšet každý den od rodilých mluvčích. Můžou sledovat zahraniční tvůrce, komunikovat s lidmi z celého světa a dostat se k informacím, které byly minulé generace mnohem hůře dostupné.
Teď je na nich, aby toho využily i v reálném světě. Proto bych byl rád, kdyby jednou odjely. Studovat. Pracovat. Žít. A jednou se zase vrátily.
Často mluvíme o tom, jak zvýšit produktivitu české ekonomiky nebo jak obstát v době umělé inteligence. Řešení neleží jen v nových technologiích. Potřebujeme také více lidí, kteří přinesou zkušenosti z jiných zemí. Lidi, kteří viděli, jak fungují firmy, školy nebo veřejná správa jinde, a dokážou to nejlepší přenést domů.
To neznamená, že je všechno v zahraničí lepší. Naopak. Člověk si často až po návratu uvědomí, co v České republice funguje velmi dobře. Právě srovnání je ale tím největším přínosem a investicí, kterou vám nikdo nevezme.
Proto, kdyby se mě dnes někdo zeptal, jakou investici bych doporučil dvacetiletému člověku jako první, neřekl bych akcie ani nemovitosti. Řekl bych jediné: odjeď do zahraničí.
Možná to nebude investice s nejrychlejší návratností. Velmi pravděpodobně to ale bude ta, která ovlivní celý váš další život.