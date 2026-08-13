Dubaj vydala irského bosse podsvětí. Spolupracoval s Rusy i Hizballáhem

Daniel Kinahan, irský dědic jednoho z nejmocnějších evropských zločineckých kartelů, patřil deset let mezi nejhledanější muže světa. Jeho rodinný klan zbohatl obchodováním s drogami, spolupracoval s Hizballáhem, íránskými zpravodajskými službami či pomáhal Rusku obcházet mezinárodní sankce. Americké ministerstvo financí přirovnalo tento irský gang k italské mafii Camorra či japonské Jakuze. Tento týden byl Kinahan vydán k trestnímu stíhání do Irska.
Daniel Kinahan vyrůstal jako dědic jedné z nejmocnějších evropských zločineckých organizací. Jeho otec, Christy Kinahan, přezdívaný „Elegantní Don“, vybudoval z původně drogového kartelu z ulic jižního centra Dublinu nadnárodní kokainovou říši, která podle policie v jednu chvíli ovládala třetinu evropského obchodu.
Christy Kinahan se se zákonem střetl poprvé v 70. letech 20. století, když byl zatčen za pokus o krádež auta. Rychle se zapletl do závažné trestné činnosti a nakonec byl v září 1986 při razii chycen s heroinem. Následující rok byl odsouzen k šesti letům vězení a propuštěn v březnu 1992.
Z vězení vyšel s obchodním plánem – byl odhodlaný stát se největším drogovým dealerem v Irsku, řekl listu The Times Craig Turner, zástupce ředitele britské Národní agentury pro boj s kriminalitou (NCA).
Znovu byl uvězněn na čtyři roky v říjnu 1997, když se vrátil z Nizozemska do Irska, aby se zúčastnil pohřbu svého otce. V té době byl již zkušeným obchodníkem s drogami, který dodával velké zásilky konopí, kokainu a extáze na irský a britský trh.
Mezi klienty patří mexické a kolumbijské drogové kartely, libanonská islámská militantní skupina Hizballáh a íránské zpravodajské služby.
Během svého trestu nejenže navázal spojenectví s katolickými i protestantskými paramilitárními skupinami, jako je Irská národní osvobozenecká armáda a Ulsterské dobrovolnické síly, ale také ve vězení získal titul v oboru umění a naučil se španělsky, francouzsky a holandsky.
Na začátku roku 2000 se stal hlavní aktivitou jeho gangu obchod s kokainem, poté, co Christy Kinahan identifikoval příležitost v Kolumbii. Kokain kupoval přímo od kolumbijských kartelů, distribuoval ho po Evropě a vybudoval si významnou pozici v sítích organizovaného zločinu. Do roku 2006 se stal jeho gang jedním z největších zločineckých organizací v Evropě a Christyho majetek přesáhl hodnotu 500 milionů dolarů.
Jeho organizace se rozrostla do podoby, která je dnes známá jako Kinahanova skupina organizovaného zločinu (KOCG), což je nadnárodní syndikát, který zahrnuje členy rodiny, zejména jeho syny Daniela a Christophera Jr., a také dlouhodobé spolupracovníky.
Mezi klienty KOCG dnes patří mexické a kolumbijské drogové kartely, libanonská islámská militantní skupina Hizballáh a íránské zpravodajské služby.
Jeden z nejnebezpečnějších kartelů na světě
V roce 2012 se Christyho nejstarší syn Daniel zapojil do profesionálního boxu. Nejprve si otevřel boxerské centrum v Marbelle ve Španělsku, kam rodina přestěhovala své drogové operace. Později založil společnost MTK Global, která zastupovala více než 100 boxerů včetně Tysona Furyho a Carla Framptona.
V té době byl jeho otec Christy opět ve vězení a Daniel organizaci vedl a dále rozvíjel. Podporoval spolupráci s konkurenčními gangy a vytvářel partnerství pro společný nákup a přepravu drogových zásilek.
Výsledná aliance, označovaná jako „Superkartel“, kontrolovala odhadem jednu třetinu evropských dodávek kokainu a k tomu provozovala další nelegální aktivity.
V roce 2016 se Kinahanové přestěhovali do Dubaje. V této době podle mezinárodních investigativních médií prohloubili vazby mimo jiné s Hizballáhem a získali vazby na Írán.
Kinahanové pomáhali Rusku vyhnout se mezinárodním sankcím. Krycí společnost založená jejich kartelem provozovala také tanker, který byl používán k pašování ruské ropy
Dubaj byla dlouho vnímána jako útočiště pro hledané zločince. Zlom nastal v dubnu 2022, kdy na žádost Irska americké ministerstvo financí uvalilo sankce na Daniela Kinahana, jeho otce, bratra a čtyři spolupracovníky. Plakáty s nápisem „Hledá se“ nabízely odměnu pět milionů dolarů za každého ze tří Kinahanů.
Bývalý zástupce ředitele britské Národní agentury pro boj s kriminalitou Roy McComb vysvětlil BBC, že Kinahanové byli mimo jiné „vnímáni jako hrozba pro stabilitu amerického dolaru“, protože s touto měnou obchodovali.
Již dříve americké ministerstvo financí označilo kartel Kinahan za jeden z nejnebezpečnějších na světě a přirovnalo KOCG k italské mafii Camorra či japonské Jakuze.
Dubaj už není bezpečným útočištěm
Kartel Kinahan byl také jednou z organizovaných zločineckých skupin zapojených do operace MV Matthew. V kauze šlo o přepravu 2,25 tuny kokainu v hodnotě 157 milionů eur z Venezuely do Evropy. Loď i s nákladem byla zabavena v září 2023 a případ je dosud největším svého druhu v irské historii.
Spolupráci KOCG s hnutím Hizballáh na přepravě této dodávky drog popsal podrobně před rokem irský investigativní magazín The Journal.
Společné vyšetřování zveřejněné loni v březnu agenturami Bellingcat a Sunday Times odhalilo vazby mezi KOCG a pašeráky íránské ropy.
Loni v září deník The Times popsal, jak Kinahanové pomáhali Rusku vyhnout se mezinárodním sankcím. Krycí společnost založená kartelem Kinahanů k provozování lodi MV Matthew provozovala také tanker, který byl používán k pašování ruské ropy.
KOCG byla zapojena ve velkém také v praní špinavých peněz, využívala k tomu mimo jiné síť Smart. Ta propojovala ruské zpravodajské agentury s rozsáhlou infrastrukturou pro praní špinavých peněz založenou na kryptoměnách a směrovala miliardy dolarů do tajných operací – včetně špionáže, politického vměšování, plánování atentátů a podpory rozsáhlých zločineckých podniků.
Skutečnost, že Kinahanovi tuto síť využívali, potvrdila dlouhodobé podezření vyšetřovatelů, že rodina měla hluboké vazby na ruské mafiánské osobnosti a obchodní zájmy v Rusku.
V Irsku je kartel Kinahan zapojen do dlouhodobého sporu mezi gangy, který si vyžádal nejméně 18 životů.
Přestože klan Kinahanových si žil navzdory rozsáhlému zapojení do světového zločinu v klidu v Dubaji, situace se před čtyřmi lety změnila. Pod tlakem mezinárodní pracovní skupiny pro finanční zločiny, která v roce 2022 zařadila Spojené arabské emiráty na šedou listinu kvůli obavám z praní špinavých peněz, začala Dubaj vydávat hledané osoby Albánii a dalším partnerům Interpolu.
Začátkem roku 2024 začal Interpol organizovat schůzky s irskou a dubajskou policií a připravovalo se zadržení Daniela Kinahana. Zatčen byl nakonec v Dubaji letos v dubnu. Proti příkazu k vydání do Irska se odvolal, ale jeho pokusy byly neúspěšné.
Minulou neděli byl letecky přepraven irským vládním letadlem na letiště Casement a předveden k trestnímu soudu v centru Dublinu, kde byl obviněn z řízení organizovaného zločinu. V případě odsouzení mu hrozí desítky let vězení.
Daniel Kinahan se má 5. října objevit před Zvláštním trestním soudem v Irsku, kde případ projedná senát složený ze tří soudců.