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Dubaj vydala irského bosse podsvětí. Spolupracoval s Rusy i Hizballáhem

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Daniel Kinahan, irský dědic jednoho z nejmocnějších evropských zločineckých kartelů, patřil deset let mezi nejhledanější muže světa. Jeho rodinný klan zbohatl obchodováním s drogami, spolupracoval s Hizballáhem, íránskými zpravodajskými službami či pomáhal Rusku obcházet mezinárodní sankce. Americké ministerstvo financí přirovnalo tento irský gang k italské mafii Camorra či japonské Jakuze. Tento týden byl Kinahan vydán
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Zdroj: Převoz Daniela Kinahana z letiště do vězení. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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