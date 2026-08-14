Do Brna se vrací pojízdné stánky s kávou. Nejprve zakotví na České a u nádraží

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Do Brna se vrací pojízdné stánky s kávou. Nejprve zakotví na České a u nádražíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Z ulic jihomoravské metropole v červnu znenadání zmizely pojízdné stánky značky Kofi Kofi. Součástí místní kávové scény přitom byly řadu let. Za vším stály finanční problémy skupiny Twist, která síť vlastnila. Fenomén se teď rozhodla znovu oživit brněnská podnikatelka.
Ilustrační snímek
Zdroj: Brněnská Drbna
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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