Formule 1 zaparkuje dnes před zimákem. Potom Hradec vyzve SpartuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Formule 1 zaparkuje dnes před zimákem. Potom Hradec vyzve Spartu
Čtyři jednotky hasičů v noci zasahovaly u požáru dvoupodlažní ubytovny v Trutnově. Při jejich příjezdu...
Léto se s Hradcem Králové zatím loučit nechce. Meteorologové včera v Novém Hradci naměřili rovných 24...
Josefov se na několik dní vrátí do minulosti. Polská produkce tam bude ode dneška natáčet historický...
Největší stavební akce hradecké fakultní nemocnice za poslední desítky let pokračuje podle plánu. Kromě...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →