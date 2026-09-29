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Formule 1 zaparkuje dnes před zimákem. Potom Hradec vyzve Spartu

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Hokej a formule 1 v jeden večer? Takový je dnešní plán v Hradci Králové. Před ČPP Arénou se objeví monopost Red Bullu a uvnitř pak Mountfield HK čeká extraligový souboj se Spartou.
Formule 1 zaparkuje dnes před zimákem. Potom Hradec vyzve Spartu

Formule 1 zaparkuje dnes před zimákem. Potom Hradec vyzve Spartu

Zdroj: HCHK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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