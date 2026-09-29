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Meteorologové aktualizovali předpověď na středu. Polovina Česka by si měla dát velký pozor

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Podzim nám zatím chystá babí léto, přesto bude v průběhu středy několik částí České republiky sužováno nepříjemným meteorologickým jevem. Ale i to k podzimu patří a takových dnů bude víc a víc. Podívejte se, kde zajistit květináče a smotat si vlasy do drdolu.
Meteorologové aktualizovali předpověď na středu. Polovina Česka by si měla dát velký pozor

Meteorologové aktualizovali předpověď na středu. Polovina Česka by si měla dát velký pozor

Zdroj: Irene Miller/ Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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