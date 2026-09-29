Místo, kde se lidé s autismem cítí jako doma. Poznejte Autis Centrum zblízka

Místo, kde je jinakost vítána
„Autis Centrum, o.p.s., sídlí od loňského roku ve zrekonstruované prvorepublikové vile v Grünwaldově ulici v Českých Budějovicích,“ říká ředitelka organizace Petra Veberová. S úsměvem dodává: „Kdo čeká prostředí připomínající instituci, bude možná překvapen. Útulné místnosti, společná kuchyně s jídelnou, herna i zahrada vytvářejí prostředí, které má mnohem blíž k běžnému domovu.“
Autis Centrum dnes podporuje více než 130 dětí a dospělých s autismem a jejich rodin z celého Jihočeského kraje. Služby centra provázejí klienty od raného věku až do dospělosti podle toho, v jaké životní etapě podporu potřebují.
Od rané péče až po odlehčovací službu
Během Dne otevřených dveří představí pracovníci jednotlivé služby centra a návštěvníci se budou moci ptát na vše, co je zajímá.
„Raná péče jako terénní služba provází rodiny s nejmenšími dětmi do sedmi let. Ambulantní sociálně aktivizační služba pomáhá dětem i dospělým s autismem rozvíjet sociální dovednosti, samostatnost a zapojovat se do běžného života,“ přibližuje Milena Urbanová, sociální pracovnice. Obě služby mohou klienti s trvalým bydlištěm v Jihočeském kraji využívat zdarma.
„O víkendech poskytujeme také pobytovou odlehčovací službu, během které děti a dospělí s autismem získávají nové zkušenosti a postupně si zvykají na pobyt mimo vlastní domov. Rodinám zároveň služba pomáhá zvládat dlouhodobou péči,“ doplňuje Milena Urbanová s tím, že tuto službu si rodiny částečně hradí. Pár hodin, které mohou změnit život rodiny
„Autis Centrum jako první organizace na jihu Čech nabízí také homesharing neboli sdílenou péči. Ta propojuje rodiny dětí s autismem s hostiteli z řad běžné veřejnosti, kteří dítěti pravidelně věnují několik hodin svého volného času,“ říká ředitelka Petra Veberová.
Nemusí přitom vymýšlet nic velkého. Někdy stačí jít na procházku nebo na hřiště, upéct bábovku, vyrazit vlakem na výlet nebo spolu jen strávit obyčejné odpoledne. Pro dítě s autismem může být hostitel jedním z mála lidí mimo rodinu, se kterými pravidelně tráví volný čas.
Homesharing, který má dlouhou tradici například v Irsku, je u nás stále poměrně novou formou podpory.
„Nemusíte být odborník na autismus. Na roli hostitele vás připravíme krok za krokem a budeme vám nablízku. Třeba právě na Dni otevřených dveří zjistíte, že hostitelem můžete být i vy,“ dodává Petra Veberová. Děti se setkají s dinosaury
Na Dni otevřených dveří si na své přijdou také děti. Na zahradě Autis Centra je čeká veselá Dinopárty. Dinosauří kostýmy, masky i nejrůznější doplňky jsou vítány. Připraveny budou zábavné dinosauří úkoly a další překvapení. Jedno je jisté – děti se nudit nebudou.
Poznejte Autis Centrum zblízka
Den otevřených dveří pořádá organizace u příležitosti 18. ročníku celostátního Týdne sociálních služeb. Pro veřejnost je to příležitost poznat Autis Centrum jinak než z webových stránek nebo sociálních sítí.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout prostory, ve kterých služby probíhají, poznat lidi, kteří za jejich každodenním fungováním stojí, a dozvědět se více o autismu i možnostech podpory rodin. Nebo se jednoduše přijít s dětmi pobavit na Dinopárty, ochutnat něco dobrého a užít si příjemnou neformální atmosféru.
Den otevřených dveří Autis Centra
čtvrtek 1. října 2026, od 16:00 do 18:00 hod Autis Centrum, o.p.s., Grünwaldova 311/12, České Budějovice Těší se na vás pracovníci Autis Centra. Přijďte nás poznat zblízka!