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Místo, kde se lidé s autismem cítí jako doma. Poznejte Autis Centrum zblízka

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Zrekonstruovaná prvorepubliková vila v Grünwaldově ulici v Českých Budějovicích je už rok domovem Autis Centra a místem, kam pravidelně přicházejí děti i dospělí s autismem a jejich rodiny. Ve čtvrtek 1. října se její dveře otevřou také veřejnosti.
Místo, kde se lidé s autismem cítí jako doma. Poznejte Autis Centrum zblízka

Místo, kde se lidé s autismem cítí jako doma. Poznejte Autis Centrum zblízka

Zdroj: Autis Centrum
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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