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Francie čekala na gól do 88. minuty a pak přišla euforie. Italové mezitím smetli Turecko čtyřmi góly za poločas

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Michael Olise proměnil sólový průnik dvě minuty před koncem a Francie si v Belgii udržela stoprocentní bilanci. Ve druhém zápase skupiny A1 Itálie rozstřílela Turecko už v prvním poločase.
Francie čekala na gól do 88. minuty a pak přišla euforie. Italové mezitím smetli Turecko čtyřmi góly za poločas

Francie čekala na gól do 88. minuty a pak přišla euforie. Italové mezitím smetli Turecko čtyřmi góly za poločas

Zdroj: Bryan Berlin/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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