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Jičín má zpátky knihovnu. Veřejnosti se otevře dnes večer

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Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně se po více než třech letech rekonstrukce vrací čtenářům. Veřejnosti se otevře dnes v 18 hodin, připravený bude také doprovodný kulturní program. Proměna historické budovy vyšla na 83 milionů korun.
Jičín má zpátky knihovnu. Veřejnosti se otevře dnes večer

Jičín má zpátky knihovnu. Veřejnosti se otevře dnes večer

Zdroj: město Jičín
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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