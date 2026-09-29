Jičín má zpátky knihovnu. Veřejnosti se otevře dnes večer

Sto tisíc knih se po více než třech letech vrátilo domů. Knihovna Václava Čtvrtka v Denisově ulici dokončila rozsáhlou rekonstrukci a dnes v 18 hodin se znovu otevře veřejnosti. První návštěvníky čeká také doprovodný kulturní program.
Je to stavba, která nemá v Jičíně obdoby. Nebylo lehké ji ani prosadit, ani provést, ale výsledek podle mě stojí za to.Petr Hamáček — místostarosta Jičína
Slavnostní otevření opravené budovy se uskutečnilo už během dne. Historický objekt si zvenčí zachoval známou podobu, uvnitř se však změnil téměř k nepoznání. Vzniklo nové spirálové železobetonové schodiště, výtah, hygienické zázemí i přístavba. Proměnilo se také uspořádání jednotlivých prostor.
„Výsledek rekonstrukce je krásný, je to stavba, která nemá v Jičíně obdoby. Nebylo lehké ji ani prosadit, ani provést, ale výsledek podle mě stojí za to. Konečně máme knihovnu plně bezbariérovou,“ uvedl místostarosta Jičína Petr Hamáček.
Budova má výraznou historii. Původně vznikla jako Studentský dům podle návrhu architekta Čeňka Musila. Otevřena byla v roce 1924 na podnět akademické čtenářské obce, která chtěla podpořit místní studenty.
Právě odstranění bariér patří mezi největší změny. Do všech důležitých částí budovy se nyní snadněji dostanou také senioři, lidé s omezenou pohyblivostí nebo rodiče s kočárky. Lépe přístupné je nově i podkroví.
Část knihovny přesto zůstala v původní podobě. Týká se to především dětského oddělení, které si uchovalo známý charakter.
Sto tisíc knih by třikrát pokrylo náměstí
Velkou proměnou prošlo také podzemí, kde knihovna skladuje svůj fond. Stavaři snížili vlhkost, opravili podlahu a instalovali nové pojízdné i pevné regály.
Knihovní fond čítá přibližně sto tisíc svazků. Podle odhadu pracovníků knihovny by se jimi dalo celé Valdštejnovo náměstí vydláždit třikrát.
„Teď nám zbývá nový vzdušný prostor zaplnit životem. Nějakou dobu budeme ještě ladit detaily provozu, ale hlavně si užíváme, že máme opraveno, přestěhováno a otevřeno,“ řekl ředitel knihovny Adam Hošek.
Rekonstrukce vyšla na 83 milionů
Stavební práce začaly ve druhé polovině roku 2023. Celkové náklady dosáhly 83 milionů korun. Téměř 60 milionů pokryje evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Nové regály stály dalších 1,16 milionu korun bez DPH.
Knihovna během rekonstrukce nepřestala fungovat. Čtenáři využívali provizorní pobočku v bývalém hotelu Slavie v Denisově ulici a posílenou pobočku na Novém Městě v ulici Na Jihu.
Nejen místo pro půjčování knih
Opravená budova nemá sloužit pouze k půjčování knih. Knihovna pořádá přednášky, besedy, setkání pro rodiče s malými dětmi, pasování prvňáků na čtenáře nebo univerzitu třetího věku. Zázemí zde má také klub pro mládež Free Time.
Instituce zároveň pomáhá menším knihovnám na Jičínsku a uchovává literaturu i publicistiku spojenou s regionem. Nové prostory proto město označuje za „obývák Jičína“, který má být otevřený všem generacím.
Také samotná budova má výraznou historii. Původně vznikla jako Studentský dům podle návrhu architekta Čeňka Musila. Otevřena byla v roce 1924 na podnět akademické čtenářské obce, která chtěla podpořit místní studenty.