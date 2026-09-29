Český rozhlas: přestup nedávného politika ODS do vedení regionálních studií ČRo

Někdejší politický náměstek na ministerstvu kultury za ODS a dlouholetý člen téže strany Michal Šašek (foto) dostal novou práci v Českém rozhlasu. Od 15. října se stane novým ředitelem regionálních studií Český rozhlas Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary. Informovala o tom tisková mluvčí ČRo Lidija Erlebachová. O jmenování Michala Šaška informoval ředitel Českého rozhlasu René Zavoral na dnešní schůzi Rady ČRo. Bývalý náměstek za ODS Michal Šašek v předchozích letech pracoval na ministerstvu kultury pod ministrem kultury Martinem Baxou (rovněž ODS), kde odpovídal za oblast audiovize a veřejnoprávních médií. Podílel se mimo jiné na transformaci Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize a na přípravě a projednávání často kritizované velké mediální novely (zejména ze strany podnikatelů nebo dnešních vládních stran), která navýšila poplatky za Českou televizi a Český rozhlas.
Šašek rovněž dříve působil ve vedení Techmania Science Center, na Krajském úřadu Plzeňského kraje a jako poradce primátora města Plzně. Je také zakladatelem Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest.
Podle zákona o Českém rozhlasu "Ředitelé rozhlasových studií a osoby uvedené v odstavci 10 musí splňovat předpoklady podle § 4 odst. 4 a § 5 odst. 1 a 2." To znamená stejné předpoklady, jako pro členy Rady Českého rozhlasu. Podle zákona " člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách" (paragraf 5, odstavec 2, zákon 484/1991). Web Občanské demokratické strany stále Šaška uvádí jako člena oblastní rady Plzeň - jih (viz zde).
Jak Šašek uvedl pro Borovan.cz, členem Občanské demokratické strany již není. Znamená to tedy, že ODS neaktualizovala příslušný web. "Od dubna letošního roku jsme nezaplatil členské příspěvky a již nejsem členem ODS," uvedl Šašek. Podobně reagovala i mluvčí rozhlasu Erlebachová. Michal Šašek byl členem ODS od roku 1998.
Starší rozhovor s Michalem Šaškem, coby náměstkem ministra Baxy zde:
"Michal Šašek, jakožto nový ředitel regionálních studií, přináší velmi dobrou znalost mediální problematiky, kterou získal jak profesní praxí, tak studiem audiovizuální kultury. Zároveň důvěrně zná Plzeňský kraj, jeho prostředí, instituce i lidi a dlouhodobě se pohybuje v oblasti kultury, vzdělávání a veřejného života. Právě spojení těchto zkušeností považuji za důležité pro další rozvoj obou regionálních studií," tvrdí Zavoral.