Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Český rozhlas: přestup nedávného politika ODS do vedení regionálních studií ČRo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Někdejší politický náměstek na ministerstvu kultury za ODS a dlouholetý člen téže strany Michal Šašek (foto) dostal novou práci v Českém rozhlasu. Od 15. října se stane novým ředitelem regionálních studií Český rozhlas Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary. Informovala o tom tisková mluvčí ČRo Lidija Erlebachová.
Český rozhlas: přestup bývalého politika ODS do vedení regionálních studií ČRo

Český rozhlas: přestup bývalého politika ODS do vedení regionálních studií ČRo

Zdroj:
Reklama
Další články z Borovan.cz
Česká televize se s ZDF a ARTE podílí na výrobě minisérie o vraždě Jána Kuciaka
Česká televize se s ZDF a ARTE podílí na výrobě minisérie o vraždě Jána Kuciaka
E-shop s potravinami Rohlík navýšil tržby a prodělal přes 1,6 miliardy korun
E-shop s potravinami Rohlík navýšil tržby a prodělal přes 1,6 miliardy korun

Nadnárodní e-shop s potravinami a dalším zbožím Rohlík (online prodej a rozvoz potravin, nápojů, speciální...

Platforma Forendors loni vyplatila autorům 85 milionů korun, letos to bude více
Platforma Forendors loni vyplatila autorům 85 milionů korun, letos to bude více

Publikační platforma Forendors, kterou vlastní společnost Nebude (Denisa Hrubešová - foto, David Slačálek,...

Češi za osm měsíců utratili za kinovstupenky téměř 1,7 miliardy korun
Češi za osm měsíců utratili za kinovstupenky téměř 1,7 miliardy korun

Český kinotrh urychluje meziroční růst. Zatímco při porovnání období leden - červenec 2026 a 2025 čísla...

Nejprodávanější knihou Nakladatelství Academia se stal titul literáta a provokatéra Putny
Nejprodávanější knihou Nakladatelství Academia se stal titul literáta a provokatéra Putny

Kritik, literární historik, excentrický intelektuál a provokatér Martin C. Putna (foto) dosáhl zajímavé...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.