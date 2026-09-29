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Auto před vlastním plotem může stát 5 000 korun: v obytné zóně platí jediná značka, ostatní je přestupekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Auto zaparkované u vlastního plotu bývá přestupek, pokud stojí v obytné zóně. Zákon nezná pojem rezident ani ohled na to, že nikomu nepřekážíte. Rozhoduje jediná věc, a tou je svislá značka parkoviště.
Auto před vlastním plotem může stát 5 000 korun: v obytné zóně platí jediná značka, ostatní je přestupek
Zdroj: Foto: Yuri Samoylov - licence CC BY-SA 4.0
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