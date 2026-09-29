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Auto před vlastním plotem může stát 5 000 korun: v obytné zóně platí jediná značka, ostatní je přestupek

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Auto zaparkované u vlastního plotu bývá přestupek, pokud stojí v obytné zóně. Zákon nezná pojem rezident ani ohled na to, že nikomu nepřekážíte. Rozhoduje jediná věc, a tou je svislá značka parkoviště.
Auto před vlastním plotem může stát 5 000 korun: v obytné zóně platí jediná značka, ostatní je přestupek

Auto před vlastním plotem může stát 5 000 korun: v obytné zóně platí jediná značka, ostatní je přestupek

Zdroj: Foto: Yuri Samoylov - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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