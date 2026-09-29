Vrabci obsadí krmítko a sýkorky se k němu nedostanou. Stačí změnit tři věci a hierarchie na zahradě se obrátí

Koňadra přiletí, zaváhá na větvi nad nimi a odtáhne jinam. Scéna se opakuje den co den na tisících českých zahrad. Studie publikovaná v časopise PLOS ONE potvrdila, co pozorovatelé tuší: vrabec domácí vychází v mezidruhové hierarchii na krmítku jako nejdominantnější návštěvník, zatímco koňadra končí uprostřed žebříčku a modřinka téměř na samém dně. Jenže příčina téhle převahy odhaluje i cestu, jak ji oslabit.
Proč vrabčí hejna ovládnou každé otevřené krmítko
Klíč k vrabčí nadvládě nespočívá v agresi jednotlivce. Spočívá v počtu a stylu. Vrabec domácí je vysloveně společenský pták, krmí se v natěsnaných skupinách, kde si jedinci průběžně vyjednávají pořadí. Když jeden odletí, okamžitě dosedá další. Vzniká nepřetržitý kolotoč, který menším druhům prakticky znemožňuje proniknout ke zdroji.
Otevřená plošina klasického krmítka tento mechanismus přímo podporuje. Široká plocha pojme pět, osm, dvanáct vrabců současně. Každý z nich si sedne, zobne, posune se. Sýkora koňadra přitom funguje úplně jinak: přiletí, uchopí jediné semínko a odnese ho stranou, kde ho v tichosti zpracuje. Potřebuje krátký, nerušený přístup, a právě ten jí hejnový provoz spolehlivě odepře.
Roli hraje i hmotnost. Zmíněná studie prokázala silnou korelaci mezi tělesnou váhou druhu a jeho pozicí v dominantním žebříčku. Vrabec váží kolem 30 gramů, koňadra podobně, modřinka sotva 11. V přímém střetu o místo u zásobníku tahá menší pták za kratší konec.
Tři úpravy krmítka, které změní pravidla hry
Celý obrat stojí na prosté logice: odebrat vrabčímu hejnu pohodlnou plošinu, nahradit univerzální směs cíleným krmivem a využít ranní okno, kdy sýkory aktivně hledají potravu.
1. Mechanická bariéra místo otevřené plochy
Závěsný tubus s malými otvory nebo krmítko opatřené ochrannou mřížkou fyzicky omezí počet současně krmících se ptáků. Britská
RSPB u svých „guardian“ modelů uvádí rozteče mřížky kolem 35–40 mm, dost na to, aby proklouzla modřinka či koňadra, ale příliš málo pro robustnějšího návštěvníka. Houpavý tubus navíc zvýhodňuje obratné akrobaty, kteří zvládnou viset hlavou dolů. Vrabci na závěsná krmítka sice dosáhnou také, ale ztratí komfort společného posedávání, a tím i hlavní páku své dominance.
2. Černá slunečnice místo levné směsi
Česká společnost ornitologická rozlišuje jasně: proso, oves a pšenice patří vrabcům, slunečnicová jádra a lojové krmení sýkorám. Když z hlavního zásobníku zmizí drobná zrna, vrabci ztrácejí motivaci na něm setrvávat. Černá slunečnice má navíc vysoký podíl jádra a přitahuje nejširší spektrum druhů, od koňader přes brhlíky po strakapoudy. Běžné směsi naopak ptáci často „rozebírají“: vyzobnout oblíbené kousky a zbytek spadne pod krmítko, kde vlhne a plísní.
3. Ranní doplňování po malých dávkách
Data britské BTO ukazují výraznou ranní špičku aktivity u krmítek. Sýkory patří k prvním návštěvníkům po rozednění, zatímco vrabčí hejna se formují o něco později. Kdo nasype čerstvou dávku těsně před svítáním, nebo večer krmítko sundá, vyčistí a ráno vrátí zpět, jak doporučuje
obchod ČSO, otevírá sýkorám časové okno bez konkurence. Malá porce navíc znamená, že zásoby dojdou dřív, než se hejno stačí plně usadit. Kolik stojí přestavba krmného místa v českých obchodech
Vstupní náklady překvapí nízkou částkou. Běžné závěsné kovové krmítko pořídíte v Hornbachu už od 259 Kč. Specializovaný model s ochrannou mřížkou nabízí obchod České společnosti ornitologické za 459 Kč. U krmiva vypadá cenový rozptyl takto:
Krmivo Orientační cena za kg Zimní směs (Alza) od 39 Kč Černá slunečnice, velké balení (Hornbach) cca 49 Kč Černá slunečnice, malé balení (Alza) cca 72 Kč
Příplatek za slunečnici oproti směsi tedy činí řádově desetikorunu na kilogram u větších pytlů. A protože ptáci z kvalitního krmiva nevyhazují nechtěné zbytky, reálná spotřeba bývá nižší.
Jak rozdělit zahradu, aby prosperovaly obě skupiny
Cílem celého cvičení není vrabce ze zahrady vyhnat. Přikrmování tvoří jen zlomek jejich jídelníčku, většinu potravy si opatří jinde. Rozumné řešení spočívá v rozdělení krmných zón: selektivní závěsné krmítko se slunečnicí pro sýkory a oddělené pozemní nebo okrajové stanoviště s prosem a ovsem pro vrabčí hejna. I na malé městské zahradě stačí dvě odlišná místa vzdálená pár metrů od sebe.
Hygiena přitom rozhoduje stejně jako konstrukce. Staré krmivo odstraňujte minimálně jednou týdně, při vlhkém počasí okamžitě. Tubus, kde ptáci nesedí přímo v potravě, výrazně snižuje kontaminaci trusem oproti otevřené misce. A pokud nové krmítko zůstane první dny prázdné, nezoufejte, ptáci obvykle objeví čerstvý zdroj během několika dnů, pokud ho vidí z okolních větví.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková