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Vrabci obsadí krmítko a sýkorky se k němu nedostanou. Stačí změnit tři věci a hierarchie na zahradě se obrátí

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Lednové ráno, mráz tuhne kolem minus osmi, a na otevřeném dřevěném krmítku sedí deset vrabců domácích.
Vrabci obsadí krmítko a sýkorky se k němu nedostanou. Stačí změnit tři věci a hierarchie na zahradě se obrátí

Vrabci obsadí krmítko a sýkorky se k němu nedostanou. Stačí změnit tři věci a hierarchie na zahradě se obrátí

Zdroj: Foto: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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