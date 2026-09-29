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Požár ubytovny v Trutnově zaměstnal čtyři jednotky hasičů. Zranění skončili v nemocnici

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Dramatické chvíle zažili v pondělí večer obyvatelé dvoupodlažní ubytovny v Trutnově. V jednom z pokojů vypukl ničivý požár a při příjezdu záchranářů už z okna…
Požár_Trutnovsko

Požár_Trutnovsko

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