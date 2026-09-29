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Jack Reacher v sukni si ostudu neuřízl. Neagleyová spolehlivě navazuje na jeho silné stránky

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Když platforma Amazon Prime před časem informovala o vzniku spin-offu ze světa Jacka Reachera, mnozí fanoušci nevěděli, co si o chystaném počinu s drsňákovou věrnou parťačkou myslet. Neagleyová ale nyní na streamu po zásluze slaví úspěch a ukazuje, že i v ženském podání má tato akční značka rozhodně co nabídnout.
Jack Reacher v sukni si ostudu neuřízl. Neagleyová spolehlivě navazuje na jeho silné stránky

Jack Reacher v sukni si ostudu neuřízl. Neagleyová spolehlivě navazuje na jeho silné stránky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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