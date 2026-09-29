Jack Reacher v sukni si ostudu neuřízl. Neagleyová spolehlivě navazuje na jeho silné stránky

Když platforma Amazon Prime před časem informovala o vzniku spin-offu ze světa Jacka Reachera, mnozí fanoušci nevěděli, co si o chystaném počinu s drsňákovou věrnou parťačkou myslet. Neagleyová ale nyní na streamu po zásluze slaví úspěch a ukazuje, že i v ženském podání má tato akční značka rozhodně co nabídnout.
Spin-offy seriálových hitů už automaticky způsobují trochu pochybnosti; mnozí diváci se totiž tak trochu obávají zbytečného projektu, jenž byl vytvořen kvůli ždímání úspěšné značky. U Neagleyové však tyto obavy vznikly ještě z jiného důvodu. Parťačka Jacka Reachera byla sice v minulých sériích oblíbeného drsňáka funkční vedlejší postavou, zároveň ale nijak zvlášť nevyčnívala, nepřesvědčila o své důležitosti a ani o tom, že si zaslouží vlastní seriál. Na druhou stranu, její první knižní dobrodružství už připravuje také autor Jacka Reachera, spisovatel Lee Child, takže tato postava jistě má čím oslovit. A první řada ukazuje, že rázná vyšetřovatelka dokáže v pohodě fungovat i bez svého obrovitého parťáka.
Sledujeme tak kámošku Jacka Reachera a bývalou armádní vyšetřovatelku elitního týmu Francis Neagleyovou, toho času pracující jako detektiv pro soukromou agenturu v Chicagu. Svéhlavá hrdinka s nedostatkem empatie si ráda dělá věci po svém, čímž samozřejmě leze na nervy svým kolegům. Nyní ji ale čeká případ, který ji může zásadně změnit. Rozhodne se totiž vyšetřit záhadnou smrt svého kamaráda z dětství, která na první pohled vypadá jako sebevražda. Pátrání ale hlavní hrdinku dovede k tajemné zemědělské komunitě, ve skutečnosti však venkovské sektě, kterou vede charismatický Lawrence Cole. Společně se svými novými kumpány – policistou Hudsonem, kolegyní Renee a pouličním podvodníčkem Kenem – proto hodlají zjistit, co se na farmě skutečně děje.
Divák, který se začne na Neagleyovou koukat ihned po konci čtvrté řady Reachera, bude při sledování jako doma. Prakticky totožný tvůrčí a režijní tým totiž rozhodně nehodlal experimentovat a vsadil na stejné propriety, které už čtyři roky výtečně fungují u obřího kolegy. I Neagleyová je tak přímočarou akčně-kriminální zábavou jak z devadesátek, která nezapírá své brakové kořeny a nebojí se být pořádně cheesy. Znovu tu tak máme přepálenou zápletku, do níž se kromě sekty zapletou i vládní agentury či mocné organizace, skvělou chemii mezi ústředním týmem hrdinů, drsné hlášky i hezky staromilskou atmosféru, která dotváří feeling příjemné akční jednohubky.
Autoři se rozhodli moc věcí neměnit a z hlediska práce s tempem a atmosférou se vydávají ve stopách první řady Reachera. Přestřelkami a bitkami se proto tentokrát šetří a stopáž zaplňuje zejména detektivní pátrání a budování vztahů mezi hrdiny. Tempo je zejména v porovnání s maximálně údernou čtvrtou řadou Reachera přeci jen pomalejší; když ale na akci přeci jen dojde, tak za svým starším bratříčkem příliš nezaostává. Novinka se sice drží zavedených příběhových schémat, v mnoha prvcích svého předchůdce zdatně kopíruje a po příběhové stránce tu nepřijde žádné extra překvapení, i přesto dokáže děj okolo sekty bavit po celou stopáž.
Hlavní obava nového seriálu se navíc nakonec stala jeho největší zbraní. Neagleyová v podání spolehlivé Marie Stern se totiž proměnila v solidní tahounku, která na první pohled působí jako Jack Reacher v sukni. Je stejně drsná, cynická a neempatická, zároveň se však tvůrcům daří ji od hromotluka s tváří Alana Ritchsona skvěle odlišit a dát jí o něco lidštější rozměr. Série se vydává do její minulosti a zkoumá důvody jejích psychických bloků. Novinka tak ukazuje, že pod slupkou neprostupné drsňačky se skrývá emocionálnější postava, než se na první pohled zdá. Spojení její v závěru poměrně silné osobní linie s ústředním pátráním tu navíc dohromady funguje až překvapivě dobře.
Jedinou výtku, kterou by tak divák mohl k Neagleyové mít, je fakt, že se místy Reacherovi podobá až příliš a tvůrcům chybí jakákoliv odvaha posunout se trochu jiným směrem. Na druhou stranu, proč to ale zkoušet, když tento oldschoolový akční styl stále šlape jako hodinky a dokáže nabídnout vydatnou porci žánrové zábavy. Každý fanda Reachera navíc slupne tento spin-off jako malinu a po výtečné čtvrté sérii dostane chutný dezert, jemuž sice chybí razance či dravější tempo a po scenáristické stránce má jisté trhliny, ve výsledku je však přesně tou zábavnou jednohubkou, kterou od podobného titulu očekáváme.
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