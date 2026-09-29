Český hokej nemá v NHL jediného mladíka se stálým místem. Předběhlo nás i Rakousko, říká agent a viní systém výchovy

Jiří Kulich odehrál za Buffalo 62 zápasů a sezonu zakončil jako první centr týmu. Jakub Lauko nasbíral 56 startů za Boston a Minnesotu, Adam Klapka 31 za Calgary, brankář Jakub Dobeš dostal 16 šancí v Montrealu. David Jiříček? Dvanáct zápasů. Matěj Blümel sedm. Jan Jeník dva. Jména existují, ale stabilní role v NHL chybí. A právě tenhle rozpor mezi množstvím talentů a jejich schopností se v zámoří uchytit rozebíral v bonusu pořadu Zimák na iSport TV hráčský agent Jaroslav Bednář, bývalý reprezentant se 120 zápasy v NHL.
Co přesně Bednář vytýká
Bednářova kritika nesměřuje k tomu, že by Česko přestalo produkovat šikovné hokejisty. Míří na přechod z mládežnického hokeje do dospělého elitního tempa, a konkrétně na fyzickou připravenost. Plný přepis bonusu veřejně k dispozici není, ale z redakčního shrnutí je zřejmé, že téma rámoval přes výchovu, českou mentalitu a klesající kredit českých hráčů za mořem.
Věcně mu dávají za pravdu i čísla ze zámoří. Česká farmářská základna v AHL je překvapivě široká: Blümel tam nastřílel a nahrál na 72 bodů, Myšák 42, David Špaček 31, Chmelař 29, Klapka 26, Svozil 24, Brabenec 22, Šalé 21. Jenže mezi farmou a stabilní NHL rolí zeje propast. Hráči mají techniku, ale nedokážou ji přetavit do fyzicky náročného prostředí nejlepší ligy světa.
Rakousko a sever: méně jmen, víc hotových hráčů
Srovnání s Rakouskem zní na první poslech absurdně. Země s minimální hokejovou tradicí, bez extraligy srovnatelné s českou. Přesto: v sezoně 2024/25 mělo Rakousko v NHL jen dva aktivní hráče, ale ti dohromady odehráli 159 zápasů a nasbírali 97 bodů. Marco Kasper sám zvládl 77 zápasů a 37 bodů za Detroit. Oba Rakušané odtáhli prakticky celý ročník.
Česko mělo víc jmen, ale méně hotovosti. A severní Evropa je ještě dál:
- Lucas Raymond (Švédsko): 82 zápasů, 80 bodů
- William Eklund (Švédsko): 77 zápasů, 58 bodů
- Leo Carlsson (Švédsko): 76 zápasů, 45 bodů
- Anton Lundell (Finsko): 79 zápasů, 45 bodů
Tři švédští mladíci do 25 let hráli celou sezonu v elitních útočných formacích. Česko nemělo ani jednoho takového. „Předběhnutí“ Rakouskem neznamená, že by Rakušané měli lepší hokejový systém. Znamená, že v úzkém výseku mladých hráčů připravených na NHL vyrobili menší, ale funkčnější produkt.
Proč zrovna tahle generace selhává
Nejde o lineární desetiletý rozpad. Ještě v roce 2017 byl David Pastrňák prezentovaný jako mimořádný český fenomén své generace. Kolem roku 2021 šlo mluvit o vícero mladých českých jménech v NHL najednou: Nečas, Chytil, Zadina měli daleko viditelnější role než kdokoli z aktuální kohorty ročníků 2000–2004.
Slovensko nabízí podobně nelichotivé zrcadlo. Menší základna, ale Juraj Slafkovský ve 20 letech odehrál 79 zápasů a nasbíral 51 bodů za Montreal. Na farmě se tlačili Dvorský, Sýkora, Nemec. Česko má širší zásobník jmen v AHL, ale žádného jednoznačného mladého tahouna Slafkovského kalibru.
Příběh Blümela ilustruje typický český scénář. V únoru 2025 říkal, že chce zůstat v Americe a cítí se na NHL. V červenci podepsal novou smlouvu v Bostonu. Ale 72 bodů v AHL nestačilo k trvalému průniku nahoru. Nejde o to, že by kluby české hráče vyháněly zpátky do Evropy, spíš o kombinaci hloubky kádru, fyzických limitů a ekonomiky kontraktu.
Svaz reaguje, ale výsledky přijdou později
Český hokejový svaz problém rozpoznal. Plošné testování akademií měří sílu, výbušnost, obratnost, anaerobní kapacitu i VO2 max. Metodiku svaz přiznaně čerpá ze Švédska, Finska a z testování před draftem NHL. Výsledky testů se promítají do hodnocení akademií, bonusové body za kondici ovlivňují i dotace.
Od sezony 2026/27 navíc přibude kategorie U16 jako mezičlánek pro citlivý přechodový věk, kdy český hokej tradičně ztrácí nejvíc hráčů. Kroky existují. Otázka je, jestli přijdou včas.
Na koho se dívat příští sezonu
Pro ročník 2025/26 má česká skupina hráčů do 25 let jasnější obrysy než před rokem. Kulich už není projekt, ale reálný NHL centr. Dobeš podepsal dvouletou jednocestnou smlouvu v Montrealu, dveře má otevřené. Klapka dostal prodloužení v Calgary, Blümel novou šanci v Bostonu. Jiříček zůstává vysoko draftovaným obráncem, u kterého platí „teď už musí“.
Česko nepřestalo produkovat talent. Přestalo ho ale v dostatečném množství převádět do těl a hlav připravených na NHL. Kulich je výjimka, která potvrzuje pravidlo, a Bednář ví, proč ho to znepokojuje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka