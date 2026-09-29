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Český hokej nemá v NHL jediného mladíka se stálým místem. Předběhlo nás i Rakousko, říká agent a viní systém výchovy

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Sedm českých hráčů do 25 let nastoupilo v sezoně 2024/25 k zápasu NHL. Skutečně pevné místo v sestavě si vydobyl jediný z nich.
Český hokej nemá v NHL jediného mladíka se stálým místem. Předběhlo nás i Rakousko, říká agent a viní systém výchovy

Český hokej nemá v NHL jediného mladíka se stálým místem. Předběhlo nás i Rakousko, říká agent a viní systém výchovy

Zdroj: Buffalo Sabres
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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