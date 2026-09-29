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Co by se mohlo stát, kdybyste uvízli v bažině?

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Dennívýzva
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Filmová produkce nás někdy nutí zapřemýšlet nad tím, jestli je reálně vůbec možné zmizet až po bradu v bažině nebo v pohyblivém písku a takřka zápasit o holý život. Mají bažiny a pohyblivé písky opravdu schopnost zabíjet? Pojďme se na tuto problematiku, která vám možná nedá spát, podívat zblízka.
Co by se mohlo stát, kdybyste uvízli v bažině?

Co by se mohlo stát, kdybyste uvízli v bažině?

Zdroj: Apolinariy / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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