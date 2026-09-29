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Velké maliny se rodí už na podzim: hořčík v dávce 1,5 kilogramu epsomské soli na deset metrů čtverečních

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O tom, jak vydatná bude příští malinová sklizeň, se rozhoduje po odplození, ne v červnu u plné mísy. Rostlina potřebuje makroživinu, bez které nevytvoří chlorofyl a nedokáže si vyrobit cukry. Podzimní hnojení je poslední příležitost, jak jí ji dodat.
Velké maliny se rodí už na podzim: hořčík v dávce 1,5 kilogramu epsomské soli na deset metrů čtverečních

Velké maliny se rodí už na podzim: hořčík v dávce 1,5 kilogramu epsomské soli na deset metrů čtverečních

Zdroj: Foto: Ivar Leidus - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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Centrum Extra: Zahrada
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