V Česku jsou dvě naleziště diamantů. Vznikly za podmínek, které geologie zná jen z pěti míst na celém světě

Pod severozápadními Čechami byly prokázány mikroskopické diamanty, které zachovávají záznam extrémních hlubinných procesů. Kolem 340 milionů let se část kontinentální kůry ponořila do hloubky přes 150 km, vstoupila do pláště a později byla rychle vyzdvižena zpět. Důkaz této cesty představují diamantové inkluze o průměru 5–30 mikrometrů uzavřené v minerálech u Starého a Stráže nad Ohří; krystaly vznikly při tlaku přes 4,5 GPa a teplotě nad 1 100 °C.
Lokality a petrostruktura: Staré versus Stráž
Výskytové lokality tvoří dvě oddělené polohy. U obce Staré (vrty T7 a T38) leží diamanty v kyselé granát-kyanitové rule a mají převážně perfektní oktaedrickou morfologii. V opuštěném lomu u Stráže nad Ohří byly diamanty nalezeny ve dvou odběrových bodech (západní a východní část lomu) v intermediálním granát‑klinopyroxenovém granulitu a vykazují kubooktaedrické tvary. Rozdíly v petrologii, hostitelských minerálech i tvaru krystalů potvrzují, že jde o samostatné výskyty, nikoli o erozí přenesené zrna.
Důležité je, že mikrodiamanty jsou uzavřené přímo uvnitř zrnek minerálů pod povrchem výbrusu, nikoliv volná zrna ve štěrku; tím se současné mikroanalytické potvrzení odlišuje od starších makroskopických nálezů z let 1869 a 1927, kdy kameny ležely volně v pyropových štěrcích a jejich původ zůstával sporný.
Mechanismus vzniku: ponoření, rozklad fengitu a nukleace
Tým Jany Kotkové rekonstruoval scénář, v němž při ponoření horniny překročila hranici stability fengitu; jeho rozpad uvolnil vodnou silikátovo‑karbonátovou taveninu přímo v poli stability diamantu. Změny aktivity vody a fázové přechody spustily nukleaci diamantových krystalů. V českém případě k tomu došlo již na progradní dráze (při stoupajícím tlaku a teplotě) za podmínek přibližně o 50 °C vyšších, než jsou experimentální hranice rozpadu fengitu. Následovala rychlá exhumace po strmé dekompresní trajektorii při zachování vysoké teploty; pomalý návrat by způsobil přeměnu diamantu na grafit.
Metodika potvrzení: instrumentální postupy
Ověření původu a vlastností mikrodiamantů probíhalo postupně: optická mikroskopie pro výběr inkluzí, Ramanova spektroskopie s hledáním pásu kolem 1 332 cm⁻¹, skenovací elektronová mikroskopie, mikroskopie atomárních sil a fokusovaný iontový svazek s transmisní elektronovou mikroskopií. Každý krok pomohl vyloučit kontaminaci, což je zásadní u krystalů menších než lidský vlas.
První silný publikační milník padl v roce 2011, mechanismus vzniku byl podrobně rozpracován kolektivem v dubnu 2021 a studie morfologie a Ramanových parametrů následovala v roce 2022.
Český extrém ve světovém kontextu
Metamorfní mikrodiamanty jsou známy i z dalších lokalit (Kokčetav, Erzgebirge, Lago di Cignana, Tromsø Nappe, Åreskutan, Pohorje, Centrální Rodopy), ale podmínky se liší. Z dostupných srovnávacích údajů vyčnívá severozápad Čech extrémní teplotou (nad 1 100 °C) a přítomností dokonalých oktaedrů v kyselé hornině; jiné lokality vykazují nižší teploty (např. Lago di Cignana 600–630 °C, Tromsø ~770 °C, Åreskutan 830–840 °C) nebo rozdílné morfologie (Erzgebirge: kuboidy; Kokčetav: směs tvarů).
Možné další cíle v Česku a praktický dopad
Objev otevírá otázku, zda podobné stopy ultrahluboké subdukce existují jinde v Českém masivu. Starší petrologické práce uvádějí pro granulity Blanského lesa tlaky kolem 18 kbar při teplotě cca 1 000 °C a pro Rychlebské hory obdobné tlaky při cca 900 °C, což řadí tyto oblasti mezi logické kandidáty pro cílený screening (těžkominerální separace, Ramanova spektroskopie, systematický průzkum inkluzí).
Praktický význam nálezu je především vědecký: mikrodiamanty o velikosti bakterie uzavřené v minerálech nepředstavují těžební potenciál. Jejich hodnota spočívá v tom, co vypovídají o dynamice zemského nitra a o variském vývoji Českého masivu.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková