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Hitler ji chtěl na dobytí Ruska, Wehrmacht dostal jen 1 445 kusů. Tatru 111 nakonec proslavila sibiřská KolymaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na podzim 1941 uvázlo zásobování německé armády na východní frontě nejdřív v bahně a potom v mrazu, protože běžné náklaďáky nezvládaly ani terén, ani zimu. Řešení si nacisté nechali postavit v Kopřivnici. Hotový stroj pak sjížděl z linky dvacet let a vozil hlavně pro tu stranu, proti které byl původně navržený.
Hitler ji chtěl na dobytí Ruska, Wehrmacht dostal jen 1 445 kusů. Tatru 111 nakonec proslavila sibiřská Kolyma
Zdroj: Foto: I would appreciate being notified if you use my work outside Wikimedia. More of my work can be found in my personal gallery. - licence CC BY-SA 3.0
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Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.Všechny články tohoto autora →
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