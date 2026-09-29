Lyžařská hvězda Goggiová dlouho netušila, co ji oslabuje. Vyšetření v Miláně odhalila nečekanou kombinaci dvou virů

12. září 2026 přistála Sofia Goggia v Itálii dřív, než plánovala. Soustředění v argentinské Ushuaie, kam odletěla 23. srpna, přerušily zdravotní potíže, které nedávaly jasný smysl: únava, slabost, neurčité příznaky, jež se nedaly přišít ke konkrétní diagnóze. O třináct dní později, 25. září, zveřejnila italská lyžařská federace FISI zprávu, která konečně pojmenovala příčinu: dvě různé virové infekce probíhající současně a silný stav oslabení. Goggia v tu chvíli věděla, co ji brzdí. Svět ale dodnes neví, o jaké viry šlo.
Třináct dní v mlze
Časová osa je poměrně přesná, protože FISI komunikovala oba klíčové momenty veřejně. První zpráva z 12. září oznámila předčasný návrat z Argentiny kvůli blíže nespecifikovaným zdravotním problémům. Goggia zamířila do Milána, kde absolvovala vyšetření v klinice La Madonnina a v nemocnici IRCCS Ospedale San Raffaele. K diagnostice přizvali virology z centra CeReMi při univerzitě v Pavii.
Výsledek přišel 25. září: dvě odlišné virové infekce, jejichž souběh podle federace zesílil fyzické dopady. Goggia sama na Instagramu napsala, že jí způsobily „zvláštní symptomy“ a že zůstává „dost oslabená“, i když se její stav zlepšuje.
Důležité je, co v oficiálním sdělení chybí. FISI neuvádí názvy virů. Neříká, že diagnóza byla „nečekaná“ nebo „šokující“; tyto přívlastky jsou výplodem mediálního rámování, ne citací lékařů. La Repubblica s odkazem na zdroje blízké závodnici napsala, že nešlo o hantavirus ani covid, ale ani to není oficiální lékařská zpráva.
Proč to trvalo tak dlouho
Že špičková sportovkyně s přístupem k nejlepším lékařům téměř dva týdny neznala příčinu svých potíží, zní paradoxně. Jenže přesně takový průběh popisuje konsenzuální dokument Mezinárodního olympijského výboru o akutních respiračních onemocněních u sportovců. Klíčové body:
- Příznaky virových infekcí se u sportovců navzájem překrývají a konkrétní patogen nelze spolehlivě určit jen podle klinického obrazu.
- Část infekcí může probíhat asymptomaticky nebo s tak nespecifickými projevy, že je trenér i lékař snadno zamění za přetrénování či aklimatizační únavu.
- Formální identifikace vyžaduje laboratorní potvrzení, tedy PCR, sérologii nebo alespoň základní zánětlivé markery.
V Ushuaie, na konci světa, při soustředění v nadmořské výšce a po dálkovém letu se tyto rizikové faktory sčítají. Goggia navíc řešila dva viry najednou, což diagnostický obraz dál komplikovalo. Podle MOV patří právě cestování, zimní období a vysoká tréninková zátěž mezi hlavní spouštěče infekčních epizod u elitních sportovců; průměr činí zhruba 1,8 akutní infekce na závodníka za rok.
Co to znamená pro sezonu 2026/2027
Zdravotní komplikace Goggiové nesměřují k otázkám o konci kariéry. Třicetiletá olympijská vítězka v sjezdu a držitelka malého křišťálového glóbu má za sebou horší věci: zlomeninu holenní kosti, operaci kolena, návrat po pádu v Cortině. Teď jde o načasování.
Kalendář Světového poháru 2026/2027 začíná obřím slalomem v Söldenu 24. října. Pro Goggiovou, která závodí primárně v rychlostních disciplínách, není Sölden prioritou, ale signálem formy. La Repubblica považuje její start tam za velmi nejistý. Podstatnější termín leží o sedm týdnů dál: sjezd a super-G v Beaver Creeku 11.–13. prosince. To je reálnější cíl, pokud plán rekonvalescence, který FISI připravila společně s lékařskou komisí, poběží podle očekávání.
Oficiální datum návratu nepadlo. Federace ani Goggia nezveřejnily typ léčby, medikaci ani odhadovanou délku rekonvalescence. Jediné, co je veřejné, je slovo „trpělivost“.
Není v tom sama
Skrytá zdravotní brzda u elitního lyžaře není unikát. Rakouská sdruženářka Lisa Hirnerová popsala celou sezonu, v níž ji brzdila nově zjištěná Hashimotova tyreoiditida: únava, bolesti, nejisté starty, než se vůbec přišlo na příčinu. Nor Jarl Magnus Riiber zase před sezonou 2024/2025 bojoval se žaludečním virem, který mu zkomplikoval přípravu. Diagnózy jsou různé, princip stejný: i tělo pod permanentním dohledem sportovních lékařů dokáže měsíce maskovat problém, který bez cílených testů zůstane neviditelný.
U Goggiové je specifický právě ten souběh dvou infekcí. Federace explicitně říká, že jejich kombinace zesílila fyzické dopady. Jak moc a jak dlouho, to zatím zůstává mezi závodnicí a jejími lékaři.
Goggia teď stojí před tím, co zná důvěrně: čekáním. Tentokrát ne na zhojení kosti, ale na to, až tělo dostane pod kontrolu dva neviditelné protivníky najednou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta