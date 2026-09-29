Před 10 lety sestřelili Inter Milán. Dnes jeden hraje za Všenory, další bourá opilý a kapitán čeká bez angažmá

Byl čtvrtek 29. září 2016 a na Letné se dělo něco neobvyklého. Sparta v úvodním skupinovém zápase Evropské ligy rozebrala Inter Milán. Kadlec skóroval už v sedmé minutě, v pětadvacáté přidal druhý. Rodrigo Palacio sice v 71. minutě snížil, jenže o pět minut později hlavičkoval Mario Holek na 3:1 a bylo hotovo. Bořek Dočkal řídil hru z podhrotu, celý tým napadal vysoko a italskému velkoklubu nedal prostor na nadechnutí. Nebyl to náhodný záblesk, Sparta tehdy postoupila ze skupiny z prvního místa. Jenže co se stalo s lidmi, kteří ten večer vytvořili?
Kdo ještě hraje profi fotbal
Z tehdejší základní sestavy se v české nejvyšší soutěži drží překvapivě málo jmen. V sezoně 2026/2027 jsou v Chance Lize dohledatelní tři:
- Tomáš Koubek chytá za Slovan Liberec, 9 zápasů, 810 odchytaných minut.
- Aleš Čermák nastupuje za Bohemians, 7 zápasů, 2 góly, 1 asistence.
- Matěj Pulkrab střílí góly za Teplice, 9 zápasů, 3 branky.
V zahraničí pokračuje Michal Sáček, který působí v polské Ekstraklase u Górniku Zabrze. A pak je tu případ, který se vymyká všem ostatním: Vjačeslav Karavajev, tehdy devatenáctiletý sparťanský bek, je stále hráčem Zenitu Petrohrad. Z celé sestavy udělal jednoznačně největší kariérní skok.
Od Letné do sedmé ligy
Nejostřejší kontrast nabízí příběh Václava Kadlece. Muž, který tehdy dvěma góly srazil Inter, je od února 2026 hráčem Všenor, klubu ze středočeské A třídy, tedy sedmé úrovně českého fotbalu. eFotbal po jeho jarním debutu citoval Kadlecovu reakci na tvrdý zákrok soupeře: „Nemohl jsem běhat.“ Amatérský fotbal má jiná pravidla než San Siro.
Mario Holek, autor pojistky na 3:1, hraje podle dostupných databází za TJ Sokol Kobylí. Lukáš Juliš měl na Slovensku v Žilině rozehranou slušnou kapitolu, jenže v červnu 2026 klub oznámil, že s ním v áčku nepočítá. Přesunutý k rezervě, navíc vedený jako zraněný. Přesný důvod odstavení Žilina veřejně nerozvedla.
Dočkal už neběhá, ale staví
Bořek Dočkal, mozek tehdejšího sparťanského středu pole, profesionální kariéru ukončil. Jeho jméno ale z fotbalového prostředí nezmizelo, spolu s Pavlem Kadeřábkem a Tomášem Pekhartem stojí za projektem Day1 Football Academy. Místo podhrotu obsadil kancelář a tréninkové hřiště. Z hráčů, kteří tehdy nastoupili, je Dočkal nejviditelnějším příkladem přechodu do postkariérní fáze s jasným plánem.
Talent, nehoda, 250 ligových startů
Zvláštní kapitolou je Aleš Čermák. V roce 2016 platil za jednoho z největších talentů české kopané. V dubnu 2017 ale boural pod vlivem alkoholu, jeho auto hořelo. Reputační škoda, přerušená kontinuita rolí mezi Spartou, Mladou Boleslaví a Plzní. Přesto: dnes má přes 250 ligových startů a stále nastupuje v nejvyšší soutěži za Bohemians. Úplný propad to není. Spíš kariéra, která se mohla odehrát jinak, a víc.
Co ten večer vlastně znamenal
Sparta od roku 2016 zažila ještě jeden srovnatelně silný evropský moment: v únoru 2024 doma porazila Galatasaray 4:1 a postoupila do osmifinále Evropské ligy. Ale generace, která tehdy na Letné sundala Inter, se jako celek na žádný společný další vrchol nepodívala.
Deset let po zápase je mezi aktéry rozpětí od ruské Premier Ligy po středočeskou A třídu. Není to tragédie. Je to fotbal po třicítce, rozhoduje zdraví, načasování přestupů, exportovatelnost profilu a někdy i jedna špatná noc za volantem. Vítězství 3:1 nad Interem zůstalo jedním z nejsilnějších sparťanských evropských večerů poslední dekády. Společným odrazovým můstkem ale nebylo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner