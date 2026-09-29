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Rozhýbat ztuhlé klouby zabere i hodinu. Proti bolesti kloubů pomáhá chůze, tai-či a kupodivu i posilování s činkami

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Revmatoidní artritida bolí, zanítí kloub a ráno ho nechá ztuhlý. Hlavní rada odborníků přesto zní: hýbat se, a to každý den. Součástí doporučení je i cvičení, které by u nemocných kloubů čekal málokdo.
Rozhýbat ztuhlé klouby zabere i hodinu. Proti bolesti kloubů pomáhá chůze, tai-či a kupodivu i posilování s činkami

Rozhýbat ztuhlé klouby zabere i hodinu. Proti bolesti kloubů pomáhá chůze, tai-či a kupodivu i posilování s činkami

Zdroj: Foto: Eyefive45 - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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Centrum Extra: Zdraví
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