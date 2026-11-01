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Fermentovaná chilli omáčka: domácí sriracha plná ohně

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Fermentovaná chilli omáčka okoření každé vaše jídlo! Pokud milujete srirachu, pálivé papričky a výrazné chutě, připravte si doma vlastní verzi této oblíbené omáčky. Díky fermentaci získáte nejen příjemnou pálivost, ale také komplexní, lehce nakyslou chuť, která dodá šmrnc burgerům, nudlím, polévkám i obyčejným míchaným vajíčkům. A nejlepší zpráva? Nepotřebujete žádné speciální vybavení!
Fermentovaná chilli omáčka

Fermentovaná chilli omáčka

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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