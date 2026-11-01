Fermentovaná chilli omáčka: domácí sriracha plná ohně

Fermentovaná chilli omáčka okoření každé vaše jídlo! Pokud milujete srirachu, pálivé papričky a výrazné chutě, připravte si doma vlastní verzi této oblíbené omáčky. Díky fermentaci získáte nejen příjemnou pálivost, ale také komplexní, lehce nakyslou chuť, která dodá šmrnc burgerům, nudlím, polévkám i obyčejným míchaným vajíčkům. A nejlepší zpráva? Nepotřebujete žádné speciální vybavení!
Fermentovaná chilli omáčka: Co si připravit?
Na jednu středně velkou sklenici si připravte přibližně
500 g červených chilli papriček, 4–6 stroužků česneku a 15 g soli. Ideální jsou zralé červené papričky, které dodají omáčce krásnou barvu a výraznou chuť. Pokud dáváte přednost mírnější pálivosti, část chilli nahraďte červenými sladkými paprikami. Nezapomeňte ani na čistou sklenici, ve které bude směs bezpečně kvasit. Před přípravou si důkladně umyjte ruce a při práci s opravdu ostrými papričkami použijte rukavice. Semínka můžete ponechat, nebo odstranit část z nich, pokud chcete mít pálivost více pod kontrolou. Sůl odvažujte přesně a používejte nejlépe nejodizovanou sůl vhodnou k nakládání. Foto: Gemini
Tip: Skvělá rychlá švestková chilli omáčka Fermentace chvíli potrvá
Omyté chilli papričky zbavte stopek a nakrájejte na menší kousky. Česnek oloupejte a obě suroviny rozmixujte nebo nasekejte najemno. Směs promíchejte se solí a natlačte do čisté fermentační nádoby tak, aby v ní zůstalo co nejméně vzduchových kapes.
Použijte nádobu vhodnou pro fermentaci, ideálně s kvasnou zátkou, a zajistěte, aby byla zeleninová směs bezpečně ponořená pod hladinou vlastní šťávy či vhodného solného nálevu. Pokud šťávy není dost, připravte nálev z vody a soli v koncentraci přibližně 2–3 % a přidejte jen tolik, aby byly suroviny ponořené. Nádobu nepřeplňujte a neuzavírejte ji způsobem, který by neumožnil bezpečný únik vznikajících plynů. Nechte směs fermentovat přibližně 5–14 dní při stabilní pokojové teplotě, mimo přímé slunce. Délka závisí na teplotě i aktivitě mikroorganismů. Během kvašení sledujte vůni, vzhled a průběh procesu. Příjemně kyselá vůně a drobné bublinky jsou běžné, ale chlupatá plíseň, neobvyklé zbarvení nebo hnilobný zápach znamenají, že směs nemáte ochutnávat a je třeba ji vyhodit.
Fermentovaná chilli omáčka bude vyžadovat dochucení
Jakmile fermentace proběhne, přendejte směs do mixéru a rozmixujte ji dohladka. Pro typickou chuť srirachy můžete přidat 1–2 lžíce cukru a trochu octa, který chuť příjemně vyváží.
Omáčku případně propasírujte přes jemné sítko, pokud toužíte po hladší konzistenci. Poté ji přelijte do čisté nádoby a uchovávejte v lednici. Pamatujte, že samotná fermentace ani přidání octa nezaručují dlouhodobou bezpečnost při pokojové teplotě, proto domácí omáčku nenechávejte stát ve spíži a spotřebujte ji v rozumné době. Používejte čistou lžičku a při jakýchkoli známkách kažení ji vyhoďte. Jak si svou omáčku vychutnat
Přidejte pár kapek do marinády, zamíchejte ji do majonézy, ozdobte s ní pečenou zeleninu nebo ji servírujte k asijským nudlím.
Zdroje info: Autorka- pěstitelka Náhledové foto: Chat Day
The post
Fermentovaná chilli omáčka: domácí sriracha plná ohně first appeared on Naše zahrada.