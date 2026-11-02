Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Test znalostí na téma civilní jména slavných zpěváků: Kdo nepozná ani 7 z 10 hvězd, ten má co dohánět

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dnes jsme si připravili kvíz pro milovníky československé hudby. Vaším úkolem bude poznat slavné zpěváky a zpěvačky podle jejich rodných, civilních jmen, což se může ukázat těžší, než by se na první pohled mohlo zdát.
Fotografie Michala Davida

Fotografie Michala Davida

Zdroj: Foto: Nextfoto, Michal David na vánočním večírku Divadla Broadway
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:16

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Dalibor Janda si postěžoval na svůj důchod: Zpěvák odhalil, proč všechno musí vracet
Dalibor Janda si postěžoval na svůj důchod: Zpěvák odhalil, proč všechno musí vracet
Test znalostí o dětských seriálech ze 70. a 80. let: Jen pamětníci získají 10/10 bodů
Test znalostí o dětských seriálech ze 70. a 80. let: Jen pamětníci získají 10/10 bodů

Na dnešek jsme nachystali kvíz pro ty, kdo část dětství nebo mládí strávili před televizí v 70. a 80....

Velký filmový kvíz: Úkolem je poznat herce z československých pohádek podle jejich nepohádkových rolí
Velký filmový kvíz: Úkolem je poznat herce z československých pohádek podle jejich nepohádkových rolí

Dnes jsme si připravili kvíz pro fanoušky československého filmu. Pohádkoví herci toho odehráli mnohem víc...

Prezidentův přesun z Černoučku místní oslavili: Jeden ze sousedů odhalil, jakým peklem si procházeli
Prezidentův přesun z Černoučku místní oslavili: Jeden ze sousedů odhalil, jakým peklem si procházeli

Černouček zažil po prezidentských volbách dost nezvyklé období. Z vesnice, kde se normálně nic podobného...

Společná fotka Havlové s Pavlem rozdělila fanoušky. Bývalá první dáma poslala kritikům drsný vzkaz
Společná fotka Havlové s Pavlem rozdělila fanoušky. Bývalá první dáma poslala kritikům drsný vzkaz

Dagmar Havlová se pochlubila společnou fotografií s prezidentem Petrem Pavlem, s nímž usedla na Pražském...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.