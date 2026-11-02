Test znalostí na téma civilní jména slavných zpěváků: Kdo nepozná ani 7 z 10 hvězd, ten má co dohánět

Dnes jsme si připravili kvíz pro milovníky československé hudby. Vaším úkolem bude poznat slavné zpěváky a zpěvačky podle jejich rodných, civilních jmen, což se může ukázat těžší, než by se na první pohled mohlo zdát.
Hudba v Československu rozhodně nebyla jen tichá kulisa někde mezi polévkou a nedělním obědem. Lidé se kvůli ní scházeli na tanečních zábavách, seděli u rádia v kuchyni, poslouchali ji při spartakiádních vystoupeních i na menších vernisážích v zadních sálech, kam se televizní štáb obvykle ani nepodíval. Zpěváci měli status hvězd, i když slovo celebrita se tehdy v běžné řeči moc netočilo. Jejich fotky se objevovaly na obálkách Mladého světa a jejich hlasy zněly z magnetofonových pásků pořád dokola. V našem kvízu na In-Lifestyle můžete vyzkoušet, jestli dokážete přiřadit ke známým interpretům jejich civilní jména.
Zpěv v Československu: víc než zvuk z rádia
Nejčastěji se zpívalo o lásce. O neopětované, ztracené, někdy přepjaté, jindy úplně obyčejné. Vedle toho se v textech vracela vlast, krajina, řeka, louka nebo babička na chalupě. Autoři přitom neměli úplně volné ruce, protože texty procházely schvalováním. Místo přímé věty proto často přišel náznak, obraz, úhybný manévr. Paradoxně to některým písním pomohlo. Jsou jemnější a poetičtější, než by možná byly, kdyby se smělo napsat všechno rovnou.
Velká část tehdejšího repertoáru se navíc nezrodila ani v Praze, ani v Bratislavě. Přicházela ze zahraničí. Přetextované hity patřily k normálnímu provozu populární hudby. Italská melodie dostala česká slova, francouzský šanson se mohl proměnit v baladu s moravským odstínem a americký pop se oblékl do domácího, přijatelnějšího kabátu. U některých písní už posluchač po letech sotva tušil, odkud vlastně doputovaly. A většinou to ani moc neřešil. Důležité bylo, kdo se postavil k mikrofonu.
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Jenže ani jméno na plakátu nemuselo být tím, které měl zpěvák v občance.
Jména schovaná za plakátem
Umělecká jména nebyla v Československu ničím výjimečným. V branži to byla spíš běžná věc, o které se někdy rozhodlo docela pragmaticky. Příjmení se špatně vyslovovalo, nezůstávalo v paměti, případně znělo příliš obyčejně. Do výběru občas mluvil vydavatel, dramaturg z rozhlasu nebo někdo ze štábu, kdo prostě řekl: „To se nám nelíbí, vymyslete něco lepšího.“ A pak tu byla i docela pochopitelná snaha nechat si aspoň kousek soukromí mimo pódium.
Za pódiovými jmény se často skrývají malé historky. Někdy úsměvné, jindy překvapivě prosté. Zpěvák, kterého znala celá republika z televize a rozhlasu, mohl být doma pořád jen kluk odvedle s úplně běžným příjmením. Civilní život běžel jednou kolejí, veřejná tvář druhou. Publikum vidělo hlavně tu uhlazenou část: plakát, desku, televizní vystoupení, úsměv do kamery. Co stálo v dokladech, to většinu lidí nezajímalo.
Připravili jsme kvíz, který se na tahle civilní jména zaměřuje přímo. Zkuste si, kolik zpěváků a zpěvaček poznáte bez nápovědy. Některá jména naskočí hned. U jiných se možná člověk na chvíli zarazí.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Headliner, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Test znalostí na téma civilní jména slavných zpěváků: Kdo nepozná ani 7 z 10 hvězd, ten má co dohánět byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.