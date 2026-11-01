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Palivové dřevo může hořet déle. Důležitá je jeho poloha při spalování

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Dennívýzva
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Topení palivovým dřevem představuje v mnohých domácnostech samozřejmost. Před sezonou se objedná hromada dříví, které se pak srovná na uskladnění. Následně se jím od chladnějších podzimních dnů topí. Dřevo je stále poměrně levným palivem. Přesto bychom se k němu měli chovat tak, aby vydrželo v kamnech co nejdelší dobu a dávalo dlouho potřebný žár. Možná se to zdá banální, ale při správném topení může dřevo v kamnech vydržet mnohem déle a domácnost ušetří za topení. My se na některé základní triky podíváme podrobněji v tomto článku.
dřevo

dřevo

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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