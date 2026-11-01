Palivové dřevo může hořet déle. Důležitá je jeho poloha při spalování

Topení palivovým dřevem představuje v mnohých domácnostech samozřejmost. Před sezonou se objedná hromada dříví, které se pak srovná na uskladnění. Následně se jím od chladnějších podzimních dnů topí. Dřevo je stále poměrně levným palivem. Přesto bychom se k němu měli chovat tak, aby vydrželo v kamnech co nejdelší dobu a dávalo dlouho potřebný žár. Možná se to zdá banální, ale při správném topení může dřevo v kamnech vydržet mnohem déle a domácnost ušetří za topení. My se na některé základní triky podíváme podrobněji v tomto článku.
Způsob ukládání dřeva v hlavní roli
Z pohledu délky hoření a celkové doby výhřevnosti dřeva je velmi důležité jeho poskládání v topeništi.Nejsilnější polena by měla být umístěná na samotné dně topeniště. Na nich by měly být středně velké kusy dřeva a ty menší kousky až u vrcholu samotné kopy dřeva. Kousky na podpal je dobré dát až úplně nahoru. Ideálně by zkrátka dřevo mělo být poskládáno směrem nahoru od nejsilnějšího po nejtenčí.
Správně poskládané dřevo na topení: Ilustrační foto Chat Day
Zapaluje se horní část
Je to tak. Podpálíme horní část dřeva v topeništi. Tím se nám pochopitelně zvýší teplota, jelikož jemné dřevo se vznítí doslova expresně. Lepší teplota pro spalování palivového dřeva začíná na 350 °C. Malé dřevo ji vytvoří a pak se začne efektivně spalovat i větší dřevo pod ním a nakonec i ty největší kusy. Ty se zahřívají postupně a následně pak chytí a budou hořet dlouhou dobu.
Tip: Vypínat topení na noc je chyba. Neušetří se prakticky nic.
Ne všechno dřevo se spaluje naráz
Přesně v tom tkví kouzlo efektivního rozdělávání ohně v topeništi a následného efektivního vytápění. Obecně platí i to, že čím více palivového dřeva je v topeništi, tím pomaleji se zahřívá a poté i hoří. Díky tomuto spalování půjde z komína také mnohem méně kouře a dehtu, což je další velká výhoda.
Zdroje info: Autor, Meta, https://smakdnia.pl/drewno-opalowe/?fbclid=IwAR06f2aVj53BDHweHMrpr6pxgCtzZBYt3YqyeybX7U43HHybxwfdHYhKfAQ
Náhledové foto: Pixabay
The post Palivové dřevo může hořet déle. Důležitá je jeho poloha při spalování first appeared on Naše zahrada.