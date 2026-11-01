Chryzantémy po odkvětu: Co udělat, aby příští rok znovu vykvetly

Podzimní dekorace nemusí po několika týdnech krásného kvetení skončit v kompostu. Při správné péči lze řadu chryzantém uchovat do další sezony, přestože jejich přežití závisí také na konkrétní odrůdě. Rozhodující je především ochrana kořenů, vhodné přezimování a správné načasování jarního řezu.
Odstranění odkvetlých květů
Suché květy a poškozené části rostlin odstraňte, aby se v nich zbytečně nedržela vlhkost. Zdravé stonky však ponechte přes zimu na místě. Poskytují částečnou ochranu spodní části rostliny a s radikálním řezem je lepší počkat do jara, kdy bude možné rozpoznat živé výhony.
U kupovaných podzimních chryzantém se vyplatí zjistit, zda jde o odolnou zahradní odrůdu, nebo o rostlinu určenou především ke krátkodobé sezonní výsadbě. Právě od toho se odvíjí šance na další kvetení.
Ochrana před mrazem a vlhkostí
Rostliny v záhoně můžete chránit vrstvou suchého listí nebo chvojí, která pomůže zmírnit výkyvy teplot. Zakrytí by ale mělo zůstat vzdušné, aby se pod ním nehromadila vlhkost a nezačaly zahnívat kořeny.
U chryzantém v květináčích je riziko promrznutí vyšší. Nádoby přesuňte ke chráněné zdi domu a postavte je na dřevěnou desku, nikoli přímo na studenou dlažbu. Boky obalte jutovinou nebo jiným izolačním materiálem. Zároveň zkontrolujte odtokové otvory, protože dlouhodobě přemokřený substrát může rostlinu poškodit stejně jako mráz.
Tip: Pěstování chryzantém pro okrasu i léčivý účinek.
Vhodné místo pro přezimování
Odolné zahradní chryzantémy mohou při mírnější zimě přežít venku, pokud mají chráněné kořeny. Citlivější rostliny v nádobách přemístěte do chladné, světlé nebo mírně zastíněné místnosti bez silných mrazů. Vhodná může být nevytápěná veranda či jiný chráněný prostor. Během zimy substrát občas zkontrolujte. Neměl by úplně vyschnout, ale ani zůstávat trvale mokrý. Zalévejte střídmě pouze tehdy, když zemina vysychá a není zmrzlá.
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Jarní řez a podpora růstu
S příchodem jara odstraňte zimní ochranu postupně a prohlédněte nové výhony. Suché stonky seřízněte až ve chvíli, kdy je patrné, které části rostliny přežily. Chryzantémy v nádobách případně přesaďte do čerstvého substrátu a po obnovení růstu začněte s mírným přihnojováním.
Jakmile výhony zesílí, dopřejte rostlinám dostatek světla a přiměřenou zálivku. Pravidelně kontrolujte jejich zdravotní stav. Správně zazimované a odolné rostliny tak mohou vytvořit nové výhony a znovu vykvést.
Zdroj: autorka, https://www.asenior.cz/chryzantemy-co-s-nimi-aby-za-rok-znovu-kvetly/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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