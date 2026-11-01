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Chryzantémy po odkvětu: Co udělat, aby příští rok znovu vykvetly

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Dennívýzva
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Podzimní dekorace nemusí po několika týdnech krásného kvetení skončit v kompostu. Při správné péči lze řadu chryzantém uchovat do další sezony, přestože jejich přežití závisí také na konkrétní odrůdě. Rozhodující je především ochrana kořenů, vhodné přezimování a správné načasování jarního řezu.
Chryzantémy

Chryzantémy

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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